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Экономика / Бизнес
23.05.2018

Алексей Соболь покинул пост президента иркутского «Партнерства товаропроизводителей и предпринимателей»

Иркутская область, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Алексей Соболь сложил с себя полномочия президента иркутской региональной ассоциации «Партнёрство товаропроизводителей и предпринимателей». Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты (ТПП) Восточной Сибири.

Решение он принял в связи с переходом на должность президента ТПП Восточной Сибири. Также был избран новый состав президиума «Партнёрства товаропроизводителей и предпринимателей». Алексей Соболь обозначил ему задачи, которые необходимо будет решить. Среди них реализация трёхстороннего соглашения по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений в Иркутской области на 2018-2020 годы.

Совместно с правительством и Законодательным собранием ассоциации необходимо будет продолжить работу по повышению инвестиционной привлекательности области, договориться о включении в финансово-экономическое обоснование законопроектов, нормативных правовых актов в качестве обязательного условия оценку финансовых последствий принятия этих документов не только для бюджета, но и для бизнеса.

Также надо внести существенные коррективы в законодательные акты, направленные на развитие отечественного, местного товаропроизводителя, продолжить диалог и поиск решения в обеспечении льготных условий для продвижения товаров и адресной инвестиционной поддержки производства потребительских товаров для внутреннего рынка.

Напомним, Алексея Соболя избрали на должность ТПП Восточной Сибири 1 февраля 2018 года. Президента и совет палаты члены Союза избирают каждые пять лет. С 1994 года организацию возглавлял Константин Шаврин, на новый срок он выдвигаться не стал. В начале мая Константин Шаврин скончался.

СПРАВКА:

  • Алексей Соболь родился 22 апреля 1957 года в городе Краснотурьинске на Урале. Через пять лет семья переехала в строящийся Шелехов.
  • Закончил Иркутский политехнический институт, затем — аспирантуру Московского авиационного института имени Циолковского по специальности «Технология и производство летательных аппаратов».
  • Работал ассистентом кафедры самолетостроения Иркутского политехнического института, а в ноябре 1985 года перевелся на Иркутский алюминиевый завод, где сначала занимал должность мастера, потом – старшего мастера, заместителя начальника отдела маркетинга.
  • Закончил заочно Ленинградский горный институт имени Плеханова по специальности «Экономика и организация металлургической промышленности», обучался во Всероссийской академии внешней торговли.
  • В 1994 году вступил в должность заместителя директора ИрКАЗа по внешнеэкономической деятельности и сбыту продукции, через два года при образовании Сибирско-Уральской алюминиевой компании возглавил в ее исполнительной дирекции управление закупок.
  • В сентябре 1997 года назначен заместителем главы администрации Иркутской области, курирующим промышленность, транспорт, межрегиональные связи.
  • С марта 2004 года назначен на должность генерального директора ОАО «Восточно-Сибирская газовая компания».
  • В Законодательном собрании Иркутской области первого созыва работал на неосвобожденной основе.
  • В последние годы возглавляет Иркутскую региональную ассоциацию работодателей «Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей».

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