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Экономика / Бизнес
|23.05.2018
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Алексей Соболь покинул пост президента иркутского «Партнерства товаропроизводителей и предпринимателей»
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Иркутская область, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Алексей Соболь сложил с себя полномочия президента иркутской региональной ассоциации «Партнёрство товаропроизводителей и предпринимателей». Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты (ТПП) Восточной Сибири.
Решение он принял в связи с переходом на должность президента ТПП Восточной Сибири. Также был избран новый состав президиума «Партнёрства товаропроизводителей и предпринимателей». Алексей Соболь обозначил ему задачи, которые необходимо будет решить. Среди них реализация трёхстороннего соглашения по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений в Иркутской области на 2018-2020 годы.
Совместно с правительством и Законодательным собранием ассоциации необходимо будет продолжить работу по повышению инвестиционной привлекательности области, договориться о включении в финансово-экономическое обоснование законопроектов, нормативных правовых актов в качестве обязательного условия оценку финансовых последствий принятия этих документов не только для бюджета, но и для бизнеса.
Также надо внести существенные коррективы в законодательные акты, направленные на развитие отечественного, местного товаропроизводителя, продолжить диалог и поиск решения в обеспечении льготных условий для продвижения товаров и адресной инвестиционной поддержки производства потребительских товаров для внутреннего рынка.
Напомним, Алексея Соболя избрали на должность ТПП Восточной Сибири 1 февраля 2018 года. Президента и совет палаты члены Союза избирают каждые пять лет. С 1994 года организацию возглавлял Константин Шаврин, на новый срок он выдвигаться не стал. В начале мая Константин Шаврин скончался.
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