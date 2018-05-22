Алексей Соболь покинул пост президента иркутского «Партнерства товаропроизводителей и предпринимателей»

Иркутская область, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Алексей Соболь сложил с себя полномочия президента иркутской региональной ассоциации «Партнёрство товаропроизводителей и предпринимателей». Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты (ТПП) Восточной Сибири. Решение он принял в связи с переходом на должность президента ТПП Восточной Сибири. Также был избран новый состав президиума «Партнёрства товаропроизводителей и предпринимателей». Алексей Соболь обозначил ему задачи, которые необходимо будет решить. Среди них реализация трёхстороннего соглашения по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений в Иркутской области на 2018-2020 годы. Совместно с правительством и Законодательным собранием ассоциации необходимо будет продолжить работу по повышению инвестиционной привлекательности области, договориться о включении в финансово-экономическое обоснование законопроектов, нормативных правовых актов в качестве обязательного условия оценку финансовых последствий принятия этих документов не только для бюджета, но и для бизнеса. Также надо внести существенные коррективы в законодательные акты, направленные на развитие отечественного, местного товаропроизводителя, продолжить диалог и поиск решения в обеспечении льготных условий для продвижения товаров и адресной инвестиционной поддержки производства потребительских товаров для внутреннего рынка. Напомним, Алексея Соболя избрали на должность ТПП Восточной Сибири 1 февраля 2018 года. Президента и совет палаты члены Союза избирают каждые пять лет. С 1994 года организацию возглавлял Константин Шаврин, на новый срок он выдвигаться не стал. В начале мая Константин Шаврин скончался. СПРАВКА: Алексей Соболь родился 22 апреля 1957 года в городе Краснотурьинске на Урале. Через пять лет семья переехала в строящийся Шелехов.

Закончил Иркутский политехнический институт, затем — аспирантуру Московского авиационного института имени Циолковского по специальности «Технология и производство летательных аппаратов».

Работал ассистентом кафедры самолетостроения Иркутского политехнического института, а в ноябре 1985 года перевелся на Иркутский алюминиевый завод, где сначала занимал должность мастера, потом – старшего мастера, заместителя начальника отдела маркетинга.

Закончил заочно Ленинградский горный институт имени Плеханова по специальности «Экономика и организация металлургической промышленности», обучался во Всероссийской академии внешней торговли.

В 1994 году вступил в должность заместителя директора ИрКАЗа по внешнеэкономической деятельности и сбыту продукции, через два года при образовании Сибирско-Уральской алюминиевой компании возглавил в ее исполнительной дирекции управление закупок.

В сентябре 1997 года назначен заместителем главы администрации Иркутской области, курирующим промышленность, транспорт, межрегиональные связи.

С марта 2004 года назначен на должность генерального директора ОАО «Восточно-Сибирская газовая компания».

В Законодательном собрании Иркутской области первого созыва работал на неосвобожденной основе.

В последние годы возглавляет Иркутскую региональную ассоциацию работодателей «Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей». ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... алексей соболь

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