|Экономика / Бизнес
|08.01.2020
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Аналитики прогнозируют приятные тенденции на рынке труда Иркутска
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Иркутск, 8.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Компания HeadHunter провела анализ рынка труда Иркутска и составила топ основных трендов уходящего года.
Как сообщили в
Сферами, лидирующими по количеству вакансий в Иркутске стали «Продажи» (29%), «Производство» (14%), «Строительство, недвижимость» (11%), «Рабочий персонал» (11%) и «Транспорт, логистика» (11%).
К концу года на hh.ru в Иркутске было размещено более 246 000 резюме соискателей. В 2019 году они чаще всего искали работу в сфере для начинающих специалистов (16% резюме), в продажах (14%), транспортно-логистической сфере (8%), административном персонале (7%) и производстве (6%).
Что касается конкуренции среди соискателей за вакансии, то в 2019 году в Иркутске она составляла примерно 6 кандидатов на место. Это умеренная конкуренция, но в пользу работодателя, то есть, во многих сферах именно компании могут выбирать себе сотрудников из большого количества кандидатов. Так, самыми конкурентными для кандидатов стали сферы: «Государственная служба, некоммерческие организации» (27 резюме на вакансию), «Начало карьеры, студенты» (12,1), «Искусство, развлечения» (9), «Высший менеджмент» (8,6) и «Юристы» (6,8).
При этом есть сферы, где работодатели конкурируют за соискателей. В Иркутске в 2019 году такими сферами стало «Консультирование», «Медицина» и «Наука, образование», где на одно место претендуют не более двух кандидатов.
Средняя зарплата, которую предлагали в 2019 году в Иркутске, составила 42 000 рублей, что на 7% ниже общероссийских значений. Зарплатное ожидание у соискателей 44 400 руб., что, в целом, соответствует среднему значению по России.
- Рынок труда в 2019 году показывал достаточно спокойную и стабильную динамику: росло количество предложений и резюме, росли зарплаты, по данным аналитиков проекта «Банк данных заработных плат» средний рост составил +3%, а лидером по росту вознаграждений, как и год назад, осталась сфера ИТ, где рост зарплат составил +6,5%, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter СФО. - Кроме этого, на 2020 год многие компании планируют положительные изменения. Так, 43,7% компаний планируют увеличить численность сотрудников, 53,5% сохранят ее на уровне 2019 года, и только 2,8% уменьшат.