«Ангарскцемент» ввёл в эксплуатацию новое очистительное оборудование

Ангарск, 04.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В цехе «Обжиг» АО «Ангарскцемент» 3 сентября ввели в эксплуатацию новый электрофильтр ELEX. Оборудование позволит значительно снизить выброс пыли в атмосферу и обезопасить окружающую среду. В церемонии торжественного запуска нового агрегата приняли участие генеральный директор АО «Ангарскцемент» Дмитрий Киреев, заместитель министра экономического развития Иркутской области Евгений Васиченко, министр труда и занятости региона Наталья Воронцова, мэр Ангарского городского округа Сергей Петров, представители компании-поставщика основного оборудования, подрядных организаций и, конечно, коллектив и ветераны предприятия. На Ангарском цементно-горном комбинате в 2017-2019 годах проведена модернизация аспирационного оборудования сразу в двух подразделениях. В цехе «Готовая продукция» завершился проект технического перевооружения складов цемента силосных шестнадцати резервуаров. Надсилосное пространство оснастили 25 фильтрами. - В советское время в 1957 году здесь установили четыре фильтра. Со временем они морально и физически устарели, поэтому было принято решение о крупномасштабном обновлении оборудования. В проект технического перевооружения складов цемента вложено около 140 миллионов рублей, - отметил генеральный директор АО «Ангарскцемент» Дмитрий Киреев. Сами фильтры произведены в России, а вот модульная компрессорная станция поставлена из Швеции. Эффективность пылеулавливания нового основного оборудования составляет 98%. Максимальное значение запылённости на выходе из фильтра в атмосферу - не более 10 мг на нормальный кубический метр, что соответствует технологическим показателям наилучших доступных технологий производства цемента. Ещё один инвестиционный проект АО «Ангарскцемент» реализован в цехе «Обжиг»: новый современный электрофильтр ELEX установили на вращающуюся печь №1. Об принципах его работы рассказал Дмитрий Киреев. - Электрофильтр подсоединён к газоочистной системе вращающейся печи №1. Во время обжига клинкера при температуре свыше 1000 градусов внутри печи протекают сложные химические и физические процессы. В результате образуется избыток газа и пыли. Побочные продукты по газоходу устремляются через входной диффузор электрофильтра и попадают в осадительные поля электрофильтра. Объём цементной взвеси, поступающей в фильтр на данном этапе, может составлять до 190 (ста девяноста) грамм на один кубический метр отходящих газов, - подчеркнул руководитель «Ангарскцемента». В электрофильтре на определённом расстоянии друг от друга установлены коронирующие и осадительные электроды. При этом на коронирующие подаётся постоянное отрицательное напряжение, а осадительные заземлены. При подаче высокого напряжения между электродами возникает сильное электрическое поле. Попадая в это пространство, частицы пыли приобретают отрицательный заряд, притягиваются к осадительным электродам и оседают на их поверхности. С помощью механизма встряхивания ударно-молоткового типа пыль отделяется от электродов и направляется в нижний бункер. Оттуда она по конвейеру направляется в систему возврата пыли обратно во вращающуюся печь. Очищенный газовый поток выводится в атмосферу через выходной конфузор. Благодаря такой трёхступенчатой системе очистки в атмосферу попадает меньше 20 миллиграммов пыли на один кубический метр отходящих газов. Отмечу, что ранее используемый на первой печи электрофильтр «Лурги» мог пропускать в атмосферу до 982 (девятисот восьмидесяти двух) миллиграмм цементной пыли на 1 кубометр отходящих газов. Таким образом, экологический эффект от установки электрофильтра «Элекс» на вращающуюся печь №1 составит больше 98% (девяноста восьми процентов), а степень очистки отходящих газов агрегата повысится до 99,98%. Расходы на данный проект составили около 200 миллионов рублей. Столь крупные вложения АО «Ангарскцемент» направлены исключительно на обеспечение экологической безопасности производства и не несут никакой экономической выгоды предприятию. - Сегодня завершился один из самых масштабных экологических проектов «Ангарскцемента». Электрофильтр «Элекс» – это современное и мощное швейцарское оборудование, отвечающее мировым стандартам. От прежней обеспыливающей системы он отличается надёжностью, экономичностью и более эффективной очисткой воздуха. В следующем году аналогичный проект будет выполнен на второй печи обжига. Отмечу, что комбинат ежегодно направляет на реализацию экологической политики значительные инвестиции. Снижая воздействие на окружающую среду, предприятие заботится о сохранении природы родного края и о здоровье жителей Ангарска, - отметил член Совета директоров, председатель комитета технического развития ОА «Ангарскцемент» Геннадий Рассказов. Заместитель министра экономического развития региона Евгений Васиченко добавил, что предприятие вносит существенный вклад в развитие Приангарья. Мэр Ангарского городского округа Сергей Петров высказал мнение о том, что активная деятельность предприятия по модернизации производства, реализации проектов экологической направленности – показатель его стабильности и наличия перспектив роста. В заключение генеральный директор АО «Ангарскцемент» сообщил, что до конца текущего года намечена реализация еще одного крупного проекта – замена рукавных фильтров на цементных мельницах №6 и №7. А в 2020 году аналогичный электрофильтр будет установлен во вращающейся печи №2. Кроме того, запланирована замена рукавных фильтров на цементных мельницах №1 и №2. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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