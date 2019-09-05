Бензин в Иркутске к 1 сентября опять подорожал

Иркутск, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - К 1 сентября купить литр бензина в Иркутске в среднем стоило 43,77 рубля, сообщает Росстат. После месяца стабильности топливо прибавило в цене четыре копейки.

При этом подорожание, как и последние несколько раз, коснулось только бензина АИ-98, который к 1 сентября стоил 50,23 рубля за литр. Остальные марки топлива не изменились в цене. В среднем литр АИ-92 в Иркутске по-прежнему можно купить за 41,59 рубля, АИ-95 – за 43,97 рубля, литр дизельного топлива обойдется в 47,63 рубля.

Отметим, в среднем по Сибири цены на бензин продолжают падать (42,94 рубля), чего не скажешь о федеральных показателях. Среднероссийская стоимость автомобильного топлива к 1 сентября составила 44,6 рубля за литр. Также стоит отметить, что Иркутск уже традиционно удерживает первенство СФО по дороговизне бензина, на втором месте – Кызыл (43,72 рубля), на третьем – Кемерово (43,02).

За последнюю неделю августа было зафиксировано увеличение цен на бензин в пяти центрах субъектов Российской Федерации. Наиболее заметное – в Кызыле, где прирост цен составил 0,3%. Снижение цен на топливо на 0,1% отмечалось в Иваново, Симферополе и Севастополе.