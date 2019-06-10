Бензин в Иркутске снова подорожал

Иркутск, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - К началу июня средняя стоимость бензина в Иркутске составила 44,54 рубля за литр, сообщает Росстат. Отмечается, что подорожали все виды топлива.

Так, за неделю с 27 мая по 2 июня литр АИ-92 в среднем можно было купить в Иркутске за 41,59 рубля, АИ-95 – за 43,9 рубля, АИ-98 – за 47,48 рубля. Дизельное топливо отпускали в среднем за 47,63 рубля за литр.

Иркутск по-прежнему удерживает в Сибири лидерство по дороговизне автомобильного топлива. На втором месте – Кызыл (43,76 рубля), замкнул тройку лидеров Красноярск (43,01 рубля). В среднем по Сибири и России также произошло удорожание бензина – до 42,69 и 44,27 рубля соответственно.

За прошедшую неделю увеличение цен на топливо было зафиксировано в 71 центре субъектов Российской Федерации, наиболее заметное в Ханты-Мансийске – на 1,6%, Казани – на 1,4% и Красноярске – на 1,2%. Снижение цен на бензин отмечалось в Симферополе – на 0,5%, Севастополе – на 0,4% и Челябинске – на 0,3%.