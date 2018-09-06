Бюджет-2018 в Приангарье скорректируют не раньше октября

Иркутская область, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Проектировку уточнения параметров областного бюджета 2018 года обсудил губернатор Иркутской области Сергей Левченко с председателем областного правительства Русланом Болотовым и первым заместителем министра финансов региона Александром Каневским.

Сейчас ведется работа над законопроектом, документ будет предложен на рассмотрение депутатам нового созыва регионального парламента в октябре, сообщает пресс-служба регправительства.

Как сообщил Александр Каневский, основной резерв уточнения собственных доходов областного бюджета сформирует налог на прибыль организаций. Принимаемые правительством региона меры по наращиванию налоговой базы по этому сбору не остались не замеченными со стороны федерального центра и послужили причиной выделения Иркутской области из бюджета РФ дотации в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций. Предусмотренная Приангарью «премия» в размере 556 млн рублей, являющаяся 14-й по величине среди всех регионов страны, также будет распределена в ходе октябрьского уточнения областного бюджета.

Дополнительно изысканные источники предлагается направить на выделение нецелевой финансовой помощи муниципальным образованиям, увеличение предусмотренных для них субвенций на дошкольное и общее образование, инвестиции в объекты областной и муниципальной собственности, их ремонт и реконструкцию, а также финансирование иных первоочередных расходов.

По просьбе губернатора Александр Каневский предоставил анализ динамики роста условно нецелевых межбюджетных трансфертов из областного местным бюджетам. В период с 2015 по 2017 год такая финансовая помощь муниципалитетам увеличилась больше, чем на три миллиарда рублей – с 4,9 млрд до 8,1 млрд рублей. В марте текущего года территориям дополнительно выделены средства, в том числе для обеспечения выплаты заработной платы работникам учреждений, находящихся в ведении муниципалитетов. Общий объем межбюджетных трансфертов был увеличен до 6,9 млрд рублей. Для сравнения: в июне прошлого года при корректировке бюджета-2017 условно нецелевые бюджетные ассигнования территориям были меньше на 0,8 млрд рублей.

Руслан Болотов сообщил, что ни в одной территории Иркутской области нет задержек по выплате жалования бюджетникам.

Подводя итоги рабочей встречи, Сергей Левченко подчеркнул, что готовящийся законопроект по уточнению областного бюджета текущего года должен быть внесен в Законодательное собрание строго в сроки, предусмотренные регламентом, пройдя до этого совместное обсуждение на бюджетной комиссии.

– Мы должны внимательно подойти к объемам финансовой помощи муниципалитетам из областного бюджета. Также прошу тщательно проанализировать с профильными министерствами все программы, где у нас имеются бюджетные инвестиции, с тем, чтобы финансово простимулировать более ранние сроки ввода в эксплуатацию объектов областной и муниципальной собственности, имеющих высокую степень готовности, – поручил Сергей Левченко.

Глава региона выразил уверенность, что взятый правительством Приангарья курс на развитие области, повышение благополучия людей и достойный уровень жизни граждан будет ими должным образом оценен.