Бюджет Приангарья-2020 принят в окончательном чтении

Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Бюджет Иркутской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов принят в окончательном чтении. Вопрос рассматривался на заседании Законодательного собрания Приангарья 13 декабря.

Принятие бюджета традиционно сопровождало утверждение постановления областного парламента с перечнем вопросов, которые необходимо учесть при дальнейших корректировках главного финансового документа региона. В частности, там оговариваются проблемы, связанные с реализацией нацпроектов и соответствующих областных программ, ликвидацией отходов БЦБК, последствий паводка, и другие.

Доходы областного бюджета на 2020 год утверждены в размере 176,1 млрд рублей, на 2021 и 2022 годы в размере 185,1 млрд рублей и 189,3 млрд рублей соответственно, расходы в 2020 году составят 184,6 млрд рублей, на два последующих года – 186,4 млрд рублей и 187,9 млрд рублей. В следующем году в регионе будет действовать 21 одна государственная программа, на реализацию которых предусмотрено 181,6 млрд рублей. На сбалансированность местных бюджетов ежегодно предлагается направлять 8,4 млрд рублей.