Бивень мамонта чуть не вывезли в Китай из Иркутска

Иркутск, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Инспекторы таможенного поста Аэропорт Иркутск Иркутской таможни предотвратили незаконный вывоз в Китай предмета палеонтологии – бивня мамонта. Его обнаружили в багаже туриста из КНР в ходе таможенного досмотра багажа пассажиров, вылетающих из Иркутска в Пекин.

Как сообщает пресс-служба Иркутской таможни, бивень был упакован в отдельную картонную коробку и завернут в воздушно-пузырьковую упаковочную пленку. Длина бивня по наружной дуге составила 61 см. Весил реликтовый предмет около 1,2 кг.

Гражданин, следовавший по «зеленому коридору», не смог представить на вывоз бивня каких-либо разрешительных документов, также товар не был задекларирован. Владелец бивня пояснил, что является представителем туристической компании (туристическим лидером). Таможенную декларацию на товар он не подавал, так как считал, что декларировать ему нечего, и рассказал, что купил бивень в качестве сувенира в одном из магазинов Иркутска за 198,9 тысячи рублей, в качестве доказательства показав товарный чек.

Экспертиза подтвердила, что объект является ископаемым остатком древнего животного мамонта – фрагментом бивня (Mammuthus primigerius Blumenbach), семейства слоновых (Elephantidae), отряда хоботных (Proboscidea) и относится к предметам коллекционирования по палеонтологии. Между тем, ископаемые остатки любых организмов, независимо от формы их сохранности, их отпечатки и следы их жизнедеятельности, кости ископаемых животных включены в перечень товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза. Вывоз таких предметов требует разрешения Росприроднадзора. На туриста-контрабандиста завели два административных дела.