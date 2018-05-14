Бизнес-леди пыталась продать в Иркутске партию незадекларированных китайских шуб

Иркутск, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в одном из торговых павильонов выявили партию немаркированных шуб производства КНР. Из них 56 штук были изготовлены из меха норки, еще девять – из енота, лисы, песца, мутона. Предпринимательница не смогла подтвердить законность ввоза этих шуб на территорию ЕАЭС, сообщает пресс-служба Иркутской таможни.

Согласно действующему законодательству каждая единица изделия из натурального меха, находящаяся в торговом обороте на территории Российской Федерации, подлежит обязательной маркировке специальным идентификационным знаком (КИЗ), содержащим встроенную радиочастотную метку. Помимо этого, продавец обязан иметь документы, подтверждающие таможенное декларирование меховых изделий иностранного производства и, соответственно, уплату всех положенных таможенных платежей и пошлин.

По результатам очередной внеплановой выездной таможенной проверки торговых точек Иркутска выяснилось, что в одном из павильонов продаются шубы, КИЗы которых содержат некорректную информацию, не соответствующую требованиям законодательства. Кроме того, индивидуальный предприниматель не смогла представить таможенникам какие-либо документы и сведения, подтверждающие законность ввоза данного товара из-за рубежа, а также таможенное декларирование и выпуск шуб в соответствии с правом Евразийского экономического союза. Бизнес-леди объяснила, что эти документы утеряны и восстановлению не подлежат. В тоже время, согласно базе данных таможенных деклараций этот ИП какое-либо таможенное декларирование товаров, в т.ч. меховых изделий, не осуществлял.

На всю партию шуб был наложен арест. Не желая нести убытки, предпринимательница пожелала задекларировать эти товары и уплатить все необходимые таможенные пошлины и платежи.

Кстати, по данным Иркутской таможни, это не единичный случай выявления иностранных меховых изделий без документов. Например, в 2017 году было выявлено 66 аналогичных норковых шуб. Тогда владельцы шуб также предпочли уплатить в государственную казну в качестве таможенных пошлин и налогов 766 тысяч рублей.