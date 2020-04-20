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Экономика / Бизнес
21.04.2020

Бизнес на продажу: в Прингарье распродают шиномонтажки, медцентры и кафе

Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Предприниматели Иркутской области стали активнее продавать свой бизнес. На самом популярном портале объявлений «Авито» только за последний месяц разместили 465 объектов. Среди причин продажи продавцы отмечают нехватку времени на занятие бизнесом, переезд в другой город или страну, а также смену деятельности.

Так, например, в Братске за 1,9 млн рублей готовы отдать салон красоты «Santorini» площадью 120 квадратных метров. В цену включено абсолютно всё, что нужно для полноценной работы от профессионального оборудования для парикмахеров, маникюра, педикюра до обычных бытовых вещей необходимых для работы, сообщается в объявлении. Впрочем, отмечается, что бизнес продаётся в связи с переездом владельца.

Полностью готова для нового владельца и студия красоты в областном центре на улице Депутатская. Его продают за 600 тысяч рублей. Студия выполнена с индивидуальным дизайном, есть полностью оборудованные места для мaстepa по волосaм, мacтерa пo мaникюpу, педикюру, визaжиcтa, брoвиcтa и мастера по наращиванию ресниц. Помещение находится в аренде.

А вот салон красоты площадью 80 квадpaтныx мeтров. на улице Академическая выставили на продажу по цене 1 млн 580 тысяч. Пoмещeние пoдeлено на два больших зала. Ногтевой зал разделён на маникюрную и педикюрную зону, второй отведён под визажистов и бровистов. Есть комната для услуг массаж и депиляция. Само помещение также находится в аренде.

На улице Яндринцева за салон красоты и арендный бизнес просят сразу 12 млн рублей. Общая площадь помещения составляет 137,6 квадратных метров. Сама студия красоты занимает 77,5 кв.м, где расположены парикмахерский зал, кабинет маникюра и педикюра, рабочее место визажиста-бровиста, кабинет косметологии. Остальную площадь занимает платёжеспособный арендатор.

В центре Иркутска медицинский центр «Рентген и МРТ-диагностика» за 16 млн рублей. Учреждение находится на улице Трилиссера в одноэтажном здании на первой линии от проезжей части, есть парковочные места. Центр функционирует пять лет, за это время получены бессрочные лицензии на поликлинический приём взрослых и детских специалистов, предоставляются диагностические услуги – рентген, МРТ, УЗИ, функциональная диагностика. Для ведения деятельности медицинский центр полностью укомплектован необходимым оборудованием, мебелью и техникой. Общая площадь клиники – 320 квадратных метров.

За 5 млн рублей можно стать обладателем косметологической клиники с медицинской лицензией на улице Дзержинского. Есть всё необходимое оснащение, два кабинета, лазерное оборудование. Закуплены расходные материалы и препараты, антисептики, журналы.

А в Ангарске на площади Ленина за 1 млн рублей продаётся ветеринарная клиника с двумя кабинетами и ординаторской. При клинике имеется ветеринарная аптека и зоомагазин. Получены все лицензии и разрешения.

Также выставлены на продажу несколько цветочных магазинов. Возможность работать круглосуточно, по онлайн-доставке, все необходимое оборудование представлено в салоне на улице Лермонтова. Цена – 170 тысяч рублей. В том же районе продаётся магазин за 140 тысяч рублей. Есть цветовой короб, верхний обогрев, вместительный холодильник, стол, полки ниша с подсветкой, стеклянная витрина с подсветкой, баллон с гелием, свежий ремонт, баннеры. За магазин в Октябрьском округе просят 250 тысяч рублей. Площадь помещения составляет 30 кв. м, оно в аренде. Передаётся хороший холодильник, стеллажи, стол флориста и многое другое.

На проспекте Маршала Жукова ищут покупателя на право аренды пивного бара. В точке имеется очень вместительная холодильная камера для хранения пива, 31 кран, два холодильника под стекло, две холодильные витрины под снэки, барная стойка, большой зал на пять слотов для клиентов. А на улице Академическая хотят продать магазин по продаже алкоголя, работающий больше 14 лет. У торговой точки есть свежая лицензия и товарный остаток в 700 тысяч рублей. Цена вопроса – 2,6 млн рублей.

В 130 квартале продаётся кафе-ресторан с летником. Предлагается долгосрочная аренда, действующий бизнес по стоимости от 1 до 3 млн рублей в зависимости от комплектации. Летняя веранда – в подарок. Готовый ресторанный бизнес ищет нового хозяина и на бульваре Гагарина. Ресторан площадью 240 кв. м имеет удобную большую кухню, 35 посадочных мест. В стоимость 3 млн рублей входит всё оборудование, мебель, лицензия, разработанное меню.

В ЖК «Союз» можно стать владельцем нового после дорогого дизайнерского ремонта полностью укомплектованного ресторана «Лапша и Утки» стоимостью 5 млн рублей. Ресторан двухэтажный, помещение в аренде. В 500 метрах от заведения в 2020 году запускается центр молекулярной диагностики. За 7 млн рублей готовы отдать кафе, полностью укомплектованное мебелью, новым оборудованием в ЖК «Море солнце» на улице Байкальская. А на бульваре Рябикова кафе площадью 116 кв. метров продают да 14 млн рублей.

Также в объявлениях представлены несколько фермерских хозяйств. За 1 млн 499 тысяч 999 рублей предлагают купить участок площадью 7 га с брусовым домом в 15 км от Иркутска по Мельничному тракту, удалено от садоводческих товариществ.  Есть стайка для содержания сельхозживотных, участок в 50 соток для посадки картофеля и других культур. За 2 млн 590 тысяч можно приобрести фермерское хозяйство в 5 км от Иркутска по Александровскому тракту. Хозяйство построено под универсальные возможности от животноводческих до сельскохозяйственных целей. Есть большая зимняя теплица с печным отоплением, клетки для зимнего проживания птиц, большой сарай для коз или крупных птиц с клетками для выгула. Три клетки и бассейн сделаны для разведения нутрий.

А вот в Ангарске фермерское хозяйство продают за 37 млн рублей. Есть пастбище площадью 90 га, коровник, свинарник, зерносклад, теплый гараж, жилой дом, баня, уличный загон, также коровы, свиньи, бараны, лошади и куры.

Широко представлены предложения по продаже шиномонтажек и автосалонов. Например, в Усолье-Сибирском можно за 5,9 млн купить пять гаражных боксов. В стоимость входит оборудование шиномонтажа. В гаражных боксах расположена кран-балка, автомобильный подъёмник, робот для правки машин и так далее. Имеется отдельно покрасочный бокс. В этом же городе за 2 млн рублей можно купить автомойку. Автосервис с оборудованием стоимостью 7 млн рублей продаётся в Усть-Илимске. В Иркутске на улице 6-я Советская выставлена шиномонтажка стоимостью 850 тысяч рублей. За 2,8 млн рублей в посёлке Баяндай продаётся АЗС-комплекс с магазином, кафе и шиномонтажом. А в посёлке Большой Луг Шелеховского района продаётся АЗС за 4 млн 250 тысяч рублей.

В Куйбышевском районе Иркутска за 430 тысяч рублей можно купить пейнтбольный клуб. Площадь более 60 тысяч кв. метров, есть тёплое помещение-раздевалка, зона для фуршета, на игровом поле – прожекторы, новое оборудование – более 20 комплектов, новая форма – более 50 комплектов. Клуб полностью готов к работе, есть полный пакет расходников и запас шаров, а также график игр на ближайший месяц.

За 450 тысяч рублей продают майнинг-ферму в Братске. В стоимость входит помещение и всё, что нужно для работы. Подведён интернет, роутер, свитч, с сетевыми кабелями. Мощность – 25 кВат с возможностью подвести до 100 кВат, тариф – 1,11 рублей.

В Иркутске ищут покупателя действующую музыкальную школу для взрослых. Стоимость – 850 рублей. Школа находится в Октябрьском районе. А в центре города, на улице Степана Разина, можно стать владельцем школы иностранных языков Go!English с безлимитной системой обучение иностранному языку. Имеется лицензия на образовательную деятельность детей и взрослых. Можно купить за 2,7 млн рублей.

В Железногорске-Илимском за 10 млн рублей готовы отдать два магазина, торгующих линолеумом, ламинатом, карнизами, кухонными фартуками и тому подобное. За 11,7 млн рублей в Усть-Куте продаётся фитнес-клуб, в котором есть мужская и женская раздевалки с саунами, душевыми и санузлами, два солярия, тренажерный зал, зал групповых программ, детская комната, помещения под аренду, гардероб, прачечная. А вблизи Иркутска «дёшево продают» строительный бизнес. За 30 млн рублей можно купить участок под ИЖС, ДНТ, карьер, а также землю сельскохозяйственного и коммерческого назначения.

Коронавирус Иркутск: антикризисное предложение бизнесу

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