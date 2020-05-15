Бизнесу из зон затопления в Иркутской области дадут субсидию на возобновление работы

Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Предпринимателям, пострадавшим в результате паводков в Иркутской области летом 2019 года, обещают дать субсидию на покрытие части затрат, понесенных при возобновлении финансово-хозяйственной деятельности. Максимальный размер субсидии в отношении одного субъекта малого и среднего предпринимательства составит 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба регправительства.

Иркутской области из резервного фонда правительства РФ выделено 121,7 млн рублей. Как пояснили в министерстве экономического развития Иркутской области, деньги субсидии можно направить:

на приобретение имущества (части имущества), предназначенного для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, со сроком полезного использования более года;

ремонт оборудования, нежилых помещений, зданий, сооружений, принадлежащих субъектам малого и среднего предпринимательства на праве собственности;

уплату арендных платежей по договорам аренды нежилых помещений, зданий, сооружений, используемых для возобновления предпринимательской деятельности, на срок действия договора аренды, но не более календарного года, следующего за годом введения режима чрезвычайной ситуации.

Получить субсидию могут предприниматели – юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами МСБ в соответствии, зарегистрированные на территории Иркутской области, осуществлявшие свою деятельность в границах подтопленных (затопленных) зон чрезвычайной ситуации, кроме тех, кто осуществляет подакцизные виды коммерческой деятельности, имеет задолженность по налогам и взносам во внебюджетные фонды на дату подачи заявки на субсидию, а также чья деятельность была зарегистрирована после ЧС.

Документы принимают с 12 мая по 11 июня 2020 года. В связи с ограничительными мерами сбор документов будет проводиться только через почту либо через МФЦ, уточняют в правительстве Иркутской области.