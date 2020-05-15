|Иркутская область: экономика, бизнес
|15.05.2020
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Бизнесу из зон затопления в Иркутской области дадут субсидию на возобновление работы
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Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Предпринимателям, пострадавшим в результате паводков в Иркутской области летом 2019 года, обещают дать субсидию на покрытие части затрат, понесенных при возобновлении финансово-хозяйственной деятельности. Максимальный размер субсидии в отношении одного субъекта малого и среднего предпринимательства составит 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба регправительства.
Иркутской области из резервного фонда правительства РФ выделено 121,7 млн рублей. Как пояснили в министерстве экономического развития Иркутской области, деньги субсидии можно направить:
Получить субсидию могут предприниматели – юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами МСБ в соответствии, зарегистрированные на территории Иркутской области, осуществлявшие свою деятельность в границах подтопленных (затопленных) зон чрезвычайной ситуации, кроме тех, кто осуществляет подакцизные виды коммерческой деятельности, имеет задолженность по налогам и взносам во внебюджетные фонды на дату подачи заявки на субсидию, а также чья деятельность была зарегистрирована после ЧС.
Документы принимают с 12 мая по 11 июня 2020 года. В связи с ограничительными мерами сбор документов будет проводиться только через почту либо через МФЦ, уточняют в правительстве Иркутской области.