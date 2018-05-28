Борису Титову поступили жалобы от предпринимателей на нарушения при отборе бизнес-омбудсмена в Иркутской области

Иркутская область, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Представители бизнеса и кандидаты на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области подали большое количество жалоб в федеральный аппарат бизнес-омбудсмена: заявители указывали на нарушения при отборе регионального уполномоченного. Основная претензия – на официальном информационном портале правительства Иркутской области в период голосования была размещена информация только об одном кандидате – Александре Квасове.

Свою позицию федеральный бизнес-омбудсмен выразил в письме, направленном губернатору Приангарья Сергею Левченко 22 мая. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

«Также, в адрес уполномоченного поступило обращение от Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» с просьбой принять меры в связи с нарушением прав предпринимателей, связанных с процедурой отбора кандидатов на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области», – сообщает федеральный аппарат уполномоченного.

Напомним, о своих намерениях занять вакантное место, помимо депутата городской думы Александра Квасова, открыто заявляли несколько человек: председатель общественной организации предпринимателей Иркутской области Ильдус Галяутдинов и руководитель ООО «Благородное дерево» Дмитрий Брагин, председатель иркутского отделения «Опоры России», депутат думы Иркутска Александр Якубовский. «С целью выработки консолидированной позиции в отношении кандидатуры на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области, Борис Титов предложил рассмотреть всех кандидатов, которые направили соответствующий пакет документов для участия в процедуре отбора, – сообщает его пресс-служба. – Учитывая обеспокоенность предпринимательского сообщества, уполномоченный выразил уверенность, что процедура назначения регионального представителя пройдет в соответствии с законом, будет носить открытый характер и учитывать мнения предпринимателей».

В соответствии с региональным законом об уполномоченном по правам предпринимателей бизнес-омбудсмен назначается указом губернатора Иркутской области на пять лет. При этом кандидатура должна быть согласована в федеральном аппарате уполномоченного. Решение о назначении уполномоченного принимается не позднее 30 дней со дня прекращения полномочий предыдущего бизнес-омбудсмена.

Отметим, две недели назад пресс-служба Минэкономразвития Иркутской области сообщала, что информация по количеству претендентов не может быть обнародована. Первым, кто её узнает, должен быть губернатор.

К слову, ранее экс-уполномоченный по правам предпринимателей Иркутской области Алексей Москаленко, ушедший в отставку 16 апреля, высказался против кандидатуры депутата думы Иркутска Александра Квасова. Не поддержали политика и представители бизнеса.