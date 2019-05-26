Братский экономический форум посетили свыше 300 человек

Братск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братском экономическом форуме, который завершился 24 мая, приняли участие 12 муниципалитетов, 140 предприятий и организаций, представители Монголии, Китая – всего свыше 300 человек. Об этом сообщает пресс-служба братской мэрии.

Дипломами за высокий уровень участия награждены 23 предприятия и индивидуальных предпринимателя. Лучшими выставочными экспозициями признаны: Группа «Илим», Братский район, город Усть-Илимск, ПАО «Русал-Братск», индивидуальный предприниматель Анучин Н. В., ООО «Реал». Гран-при форума за лучшую экспозицию удостоен Усть-Илимский район.

Мэр Братска Сергей Серебренников, подводя итоги форума, сообщил, что во время мероприятия администрация города с различными предприятиями подписало 10 соглашений на сумму 1 млрд рублей.

– Это инвестиции и проекты социального партнерства, которые направлены на развитие города, создание новых рабочих мест. Кроме того, к нам приехали иностранные партнеры. Подписали многосторонние соглашения о сотрудничестве с городом Дархан. Это крупный промышленный центр Монголии, мы уже видим темы и направления, по которым возможно сотрудничество, взаимовыгодное для наших городов. Китайские бизнесмены предлагают нам огромные инвестиции, объемом в миллиард долларов, для газификации города, – сказал он.

Напомним, Братский экономический форум является уникальным ежегодным мероприятием, направленным на укрепление экономических, культурных и хозяйственных связей Северных территорий Иркутской области. Каждый год на площадке форума собираются руководители федеральных и региональных органов власти, главы муниципалитетов, представители общественных организаций и бизнеса, научного и экспертного сообщества, средств массовой информации.