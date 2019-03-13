Братский экономический форум в 2019 году запланирован на конец мая

Братск, 12.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Братский экономический форум (БЭФ) планируется провести 23-24 мая 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Братска. Основные мероприятия форума традиционно пройдут в ТКЦ «Братск-АРТ». Сейчас формируется деловая и культурная программы форума, а также план расстановки выставочных павильонов. В прошлом году форум вышел на межрегиональный уровень, на БЭФ-2019 ожидается визит делегаций представителей Китайской Народной Республики и Монголии. Братский экономический форум является уникальным ежегодным мероприятием, направленным на укрепление экономических, культурных и хозяйственных связей Северных территорий Иркутской области. Каждый год на площадке форума собираются руководители федеральных и региональных органов власти, главы муниципалитетов, представители общественных организаций и бизнеса, научного и экспертного сообщества, средств массовой информации. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... братск Тэги: View the discussion thread.