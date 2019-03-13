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Экономика / Бизнес
12.03.2019

Братский экономический форум в 2019 году запланирован на конец мая

Братск, 12.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Братский экономический форум (БЭФ) планируется провести 23-24 мая 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Братска.

Основные мероприятия форума традиционно пройдут в ТКЦ «Братск-АРТ». Сейчас формируется деловая и культурная программы форума, а также план расстановки выставочных павильонов.

В прошлом году форум вышел на межрегиональный уровень, на БЭФ-2019 ожидается визит делегаций представителей Китайской Народной Республики и Монголии.

Братский экономический форум является уникальным ежегодным мероприятием, направленным на укрепление экономических, культурных и хозяйственных связей Северных территорий Иркутской области. Каждый год на площадке форума собираются руководители федеральных и региональных органов власти, главы муниципалитетов, представители общественных организаций и бизнеса, научного и экспертного сообщества, средств массовой информации.

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