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Экономика / Бизнес
21.03.2019

Через Иркутскую область незаконно пытались провезти 616 лосиных рогов

Тайшетский район, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшетском районе поймали контрабандистов, которые пытались незаконно провезти в Хабаровск 616 штук лосиных рогов.

Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

– Крупную партию рогов перевозили на грузовике «Мерседес-Бенц» с полуприцепом из Новосибирской области в Хабаровск. Никаких сопроводительных ветеринарных документов у контрабандистов не было. В отношении водителя составлен административный протокол, наложен штраф. Полицейские изъяли груз и поместили его на ответственное хранение до выяснения обстоятельств, – подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, в начале марта сотрудники ГИБДД и Россельхознадзора задержали в Слюдянке еще один нелегальный груз – тонну рогов диких животных. При себе у перевозчиков не было сопроводительных документов.

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