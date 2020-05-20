Дефицит бюджета Иркутской области доведен до максимума

Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Заксобрание Иркутской области одобрило подготовленные правительством региона проект изменений в бюджет региона на 2020-2022 годы, но с учетом депутатских поправок. Вопрос обсуждался на сессии областного парламента 20 мая. Как сообщила исполняющая обязанности министра финансов региона Наталия Бояринова, доходная часть бюджета на 2020 год увеличивается на 10,7 млрд рублей, то есть прогнозируемый объем доходов казны составит 191,2 млрд рублей. Бюджет 2021 года увеличивается на 3,1 млрд рублей, 2022 года – на 3 млрд рублей. Глава ведомства подчеркнула, что доходная часть увеличивается только за счет поступлений из федерального бюджета. Расходы бюджета на 2020 год увеличены на 15,7 млрд рублей и достигнут 205,9 млрд рублей. При этом дефицит областного бюджета достигнет максимально допустимого уровня – 10%. Покрыть дефицит планируется за счет увеличения госдолга, на это предполагается получить кредиты в коммерческих банках. Увеличение расходов на 2021 и 2022 годы полностью соответствует суммам доходов, поступивших из федерального бюджета – 3,1 млрд и 3 млрд рублей соответственно. Дополнительные расходы будут направлены на противодействие распространению коронавирусной инфекции, на мероприятия по ликвидации последствий наводнения, произошедшего в Иркутской области в 2019 году, на выплаты семьям, воспитывающим детей в возрасте от 3 до 7 лет. На 4,7 млрд увеличится объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, общий объем трансфертов в бюджеты муниципальных образований в 2020 году составит 74,1 млрд рублей. Также предусмотрены средства на создание Фонда защиты обманутых дольщиков, субсидии муниципалитетам на реконструкции мемориалов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Беспокойство депутатов вызвало то, что средства, заложенные в областной бюджет на четвертый квартал, сейчас частично смещены для использования в более ранние сроки. Наталия Бояринова пояснила, что сейчас врио губернатора Игорь Кобзев встречается с представителями крупных предприятий региона, чтобы уточнить их планы по налогам на этот год, на основании этого расходы бюджета можно будет более реально оценить, как и существующие резервы. Кроме того, Иркутская область рассчитывает на помощь из федерального бюджета. Президент на помощь регионам выделили 200 млрд рублей. Из них сейчас 100 млрд распределены, но Приангарья среди получателей нет. Власти региона намерены продолжить убеждать федеральные власти в том, что области нужна помощь, и надеются, что она войдет в число субъектов, между которыми поделят оставшиеся 100 млрд рублей. Беспокойство представителей аграрного сектора вызвало снижение финансирования этой сферы по сравнению с прошлым годом. Наталия Бояринова пояснила, что в значительной степени это обусловлено тем, что в прошлом году были выделены дополнительные средства из федерального бюджета в помощь пострадавшим от наводнения сельхозпроизводителям. Естественно, это разовое решение и в текущем году таких поступлений не будет. Кроме того, некоторую часть средств из программы поддержки сельского хозяйства перераспределили на помощь пострадавшим от наводнения. Наталия Бояринова пояснила, что планировалось эти средства быстро возместить, но никто не мог предвидеть, что возникнет критическая ситуация с пандемией. Однако она заверила, что власти об этом помнят и приложат все усилия, чтобы как можно скорее вернуть все средства в программу. Также прозвучали вопросы, касающиеся увеличения расходов на помощь обманутым дольщикам. И.о. министра строительства, дорожного хозяйства Светлана Свиркина пояснила, что требовалось выделить софинансирование из областного бюджета, если регион хочет получить субсидию на эти цели из федерального. В результате 130 млн рублей заложено для фонда обманутых дольщиков в областном бюджете и 300 млн рублей регион получит из федерального. Глава ведомства отметила, что в результате планируется помочь 300 дольщикам, речь идет о пяти недостроенных домах или девяти блок-секциях. При этом пока не решено, будут направлены упомянутые средства на компенсацию ущерба или завершение строительства проблемных объектов. Проект корректировки бюджета был принят в первом чтении, а затем уже с поправками депутатов – в окончательном. В частности, как отметила председатель комитета Наталья Дикусарова, поправками предусмотрено обеспечение оборудованием школ, которые вводятся в эксплуатацию в этом году, оформление документов для скорейшего строительства дамб на подтопленных территориях и многие другие вопросы. В том числе принята поправка и со стороны аграриев. Кроме того, принятие поправок в бюджет сопровождалось постановлением Законодательного собрания, где отмечены пункты, требующие первоочередного финансирования. В частности, речь идет о скорейшем распределении 500 млн рублей финансовой помощи муниципалитетам, оказании другой оперативной поддержки территориям с учетом высокой степени несбалансированности их бюджетов, выделении субсидий для компенсации недополученных доходов в сфере тепло-газо-водоснабжения. Также постановление предписывает предоставить в полном объеме поддержку сельхозтоваропроизводителям в текущем году, учесть при следующих корректировках законы, принимаемые в поддержку предпринимательства, а также выработать финансовые механизмы для компенсации потерь, связанных с лизинговыми платежами. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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