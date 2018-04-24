|Экономика / Бизнес
|25.04.2018
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Депутат думы Иркутска нацелился на пост бизнес-омбудсмена региона
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Иркутская область, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутат думы Иркутска Александр Квасов зарегистрирован в качестве кандидата на должность уполноменного по защите прав предпринимателей в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
Напомним, до недавнего времени этот пост занимал Алексей Москаленко, но 16 апреля он подал в отставку и место уполномоченного по правам предпринимателей Иркутской области осталось вакантным.
Александр Квасов, помимо депутатской деятельности, в последние три года работал председателем и исполнительным директором в Благотворительном фонде поддержки гражданских инициатив «Новый город». Он не только претендует на пост бизнес-омбудсмена, но и намерен поучаствовать в предварительном голосовании партии «Единая Россия» для последующего выдвижения в Законодательное собрание Иркутской области, выборы куда будут проходить в сентябре 2018 года.
Кстати, Минэкономразвития Иркутской области принимает мнение предпринимательского сообщества о кандидатуре на должность омбудсмена. Опрос начался 25 апреля и продлится до 10 мая включительно.
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