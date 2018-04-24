Депутат думы Иркутска нацелился на пост бизнес-омбудсмена региона

Иркутская область, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутат думы Иркутска Александр Квасов зарегистрирован в качестве кандидата на должность уполноменного по защите прав предпринимателей в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Напомним, до недавнего времени этот пост занимал Алексей Москаленко, но 16 апреля он подал в отставку и место уполномоченного по правам предпринимателей Иркутской области осталось вакантным.

Александр Квасов, помимо депутатской деятельности, в последние три года работал председателем и исполнительным директором в Благотворительном фонде поддержки гражданских инициатив «Новый город». Он не только претендует на пост бизнес-омбудсмена, но и намерен поучаствовать в предварительном голосовании партии «Единая Россия» для последующего выдвижения в Законодательное собрание Иркутской области, выборы куда будут проходить в сентябре 2018 года.

Кстати, Минэкономразвития Иркутской области принимает мнение предпринимательского сообщества о кандидатуре на должность омбудсмена. Опрос начался 25 апреля и продлится до 10 мая включительно.

КООРДИНАТЫ:

Мнения нужно приносить лично в Минэкономразвития на бумажном носителе по адресу: Иркутск, улица Горького, 31, каб. 337 с 09:00 до 18:00 часов (обед с 13:00 до 14:00), направлять через факс по телефонам 8(3952) 25-44-62, 24-12-49 или электронную почту Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

Файл в формате Word для заполнения утвержденной губернатором Иркутской области формы выражения мнения предпринимательского сообщества можно скачать по ссылке http://irkobl.ru/authorities/upolnomochennyy-po-zashchite-prav-predprinimateley-v-irkutskoy-oblasti/ .