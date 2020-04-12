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Экономика / Бизнес
13.04.2020

Депутат Госдумы от Иркутской области Михаил Щапов: банки не идут навстречу по «кредитным каникулам»

Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - За неделю работы по обращениям, связанным со сложностями из-за распространения коронавирусной инфекции, к депутату Госдумы от Иркутской области Михаилу Щапову задали свои вопросы больше сотни человек. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в соцсети «Фейсбук».

Больше половины обращений, говорит он, поступает от граждан по разным вопросам, четверть – от предпринимателей, около десятой части – от работников по нарушению их прав.

– Почти половину обращений отработали по горячим следам. Первые дни была паника, люди не понимали, что происходит, были дезориентированы. На контакт шли с трудом. Во второй половине недели люди успокоились, пошли звонки по конкретным проблемам. Пока основные –банки не идут навстречу по кредитным каникулам, не удается договориться с арендаторами, работодатели отправляют в неоплачиваемый отпуск.

По мнению парламентария,  люди оказались не готовы к форс-мажорным обстоятельствам, чиновники пока делают либо не то, что нужно, либо очень медленно, большинству нужна адресная и конкретная помощь и поддержка, а не словесные интервенции.

– Людям нужны понятные и недвусмысленные сигналы от власти о том, что происходит и куда мы идем, вместо этого они видят кучу взаимоисключающей информации, что всех дезориентирует окончательно, – говорит депутат.

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