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Экономика / Бизнес
26.12.2019

Депутаты думы Иркутска вновь не поддержали бюджет, предложенный администрацией

Иркутск, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска вновь не поддержали проект бюджета, разработанный администрацией города.

Вопрос рассматривался на заседании думы 26 декабря. Напомним, бюджет был ими принят только при условии, что администрация города доработает его с учетом поправки и предложений народных избранников. Однако сами поправки в формате, предписываемом законом, ими разработаны не были. Также некорректно было оформлено и само решение думы.

В связи с этим 20 декабря мэр вернул в думу решение по бюджету как нелегитимное. Также на него внес протест прокурор. На заседании 26 декабря вариант бюджета, разработанный администрацией, депутаты вновь не поддержали. Принято решение провести тайное голосование по вопросу направления на подпись мэру первоначального решения думы по бюджету. После этого глава города должен будет подписать его в течение семи дней, заявил спикер думы Дмитрий Ружников.

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