Депутаты думы Иркутска удовлетворили протест прокурора, бюджет города принят в редакции мэрии

Иркутск, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска удовлетворили протест прокурора, бюджет города на 2020 год принят в редакции администрации. Шестое внеочередное заседание состоялось 30 декабря, едва набрав необходимый кворум.

После выступления прокурора Иркутска Дмитрия Прушинского, который попросил еще раз вернуться к его протесту от 18 декабря и удовлетворить его, слово взял спикер думы Дмитрий Ружников.

– Мы сделали все, что могли. Но мы зашли в правовой тупик. Мы свое решение приняли, но оно не исполнимо на текущий момент, – отметил спикер.

Он обратил внимание своих коллег на то, что сейчас нужно принять протест прокурора и согласиться с тем вариантом бюджета, который предлагает администрация, однако сразу же после новогодних праздников приступить к корректировкам главного финансового документа.

Депутат Александр Панько поддержал Дмитрия Ружникова и отметил, что кому-то в этой ситуации надо проявить здравый смысл. Также он призвал поддержать бюджет, но с тем условием, что все договоренности депутатов и мэрии останутся в силе.

Вице-мэр Виктор Ешеев заверил народных избранников, что с 15 января согласительная комиссия начнет свою работу по поправкам в бюджет, так что все пожелания депутатов будут проработаны.

В результате все присутствующие на заседании депутаты единогласно приняли протест прокурора и в силу вступит бюджет в предложенной администрацией города редакции.