Заксобрание утвердило корректировку бюджета Иркутской области на 2018 год

Иркутская область, 8.10.18 (ИА "Телеинформ"), - На сессии Законодательного собрания Иркутской области 8 октября в окончательном чтении приняты изменения в закон «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Спике ЗС Сергей Сокол, комментируя внесение изменений в бюджет, подчеркнул, что корректировка станет большим подспорьем муниципалитетам: - Мы говорили об этом ранее, и подтверждаем сегодня действием – в первую очередь дополнительно поступающие доходы будем направлять на помощь территориям. Добавленные средства будут перечислены муниципальным образованиям на дошкольное и общее образование - это более 3 млрд рублей. Мы полностью обеспечим выполнение обязательств по выплате заработной платы педагогам в соответствии с майскими Указами президента. Особо подчеркну, что и в этом году будет реализовано депутатское решение о выплате зарплаты за декабрь в декабре, а не в следующем году. Средства на это предусмотрены. Сергей Сокол отметил, что значительный объем средств - почти 2,5 млрд рублей пойдет на обеспечение сбалансированности местных бюджетов. - Еще более одного миллиарда рублей выделяем на первоочередные мероприятия в области ЖКХ, в том числе, на отопительный сезон и переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Бюджетные инвестиции и средства на капитальный ремонт социальных учреждений, в том числе направляемых в муниципалитеты, составили около 800 млн. рублей. При этом обязательно продолжим практику поощрений муниципальных образований, достигших наилучших показателей по итогам оценки эффективности их деятельности, - цитирует председателя Законодательного собрания пресс-служба облпарламента. После корректировки утверждены следующие параметры областного бюджета-2018: доходы – 149,6 млрд рублей, расходы – 152,9 млрд рублей, дефицит – 3,3 млрд, что составляет 2,6% от объема собственных доходов. В соответствии с изменениями, на 8,6 млрд рублей увеличиваются поступления от налога на прибыль организаций, общий объем которого за год составит 55,3 млрд рублей. На 816 млн. рублей выросли доходы от налога на доходы физических лиц, что связано, в первую очередь, с увеличением минимального размера оплаты труда. На 313 млн. вырастут поступления транспортного налога, на 445 млн. – плата за леса. При этом сократятся на 821,6 млн. рублей поступления от налога на имущество организаций в связи с принятием решения о предоставлении льготы на движимое имущество. Кроме того, поступят дополнительные средства из федерального бюджета, в том числе, на приобретение оборудования для детских поликлиник, на лекарственное обеспечение, на создание мест в дошкольных учреждениях в возрасте до 3-х лет и т.д. В части расходов предлагается направить дополнительные средства на увеличение субвенции на образование для обеспечения выплаты заработной платы учителям (3,3 млрд рублей), 2,3 млрд предлагается направить на инвестиционные расходы, в том числе завершение капитальных ремонтов и строительства социальных объектов и реализацию отдельных мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Дополнительно 2,4 млрд будет направлено в муниципальные образования в виде дотации на сбалансированность и субсидии на выравнивание. Кроме того, еще 605,9 млн. будет направлено на развитие здравоохранения, в частности, на приобретение машин скорой помощи и на увеличение объема высокотехнологичной помощи. Как сообщила председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова, в рамках второго чтения законопроекта был одобрен ряд поправок, учитывающих предложения депутатов. В частности, увеличена субвенция на образование для некоторых муниципалитетов, увеличено финансирование на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений. Также решено выделить средства на приобретение жилья для медицинских работников в Киренском районе, скорректированы суммы на ряд социальных объектов в соответствии с просьбами муниципалитетов. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... заксобрание

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