Для иркутских инвестпроектов задекларировали оборудования почти на 2 миллиарда рублей

Иркутская область, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские таможенники за 2018 год задекларировали на 1,6 миллиарда рублей таможенных платежей товары, которые ввозились в Иркутскую область для инвестиционных проектов. Об этом сообщает пресс-служба Иркутской таможни.

В ведомстве отмечают, что, в первую очередь, инвестиции связаны с ввозом в регион оборудования для реконструкции и модернизации существующих производств, а также создания новых заводских и производственных площадок.

Наиболее крупными участниками внешнеэкономической деятельности, реализующими на территории Иркутской области инвестиционные проекты, являются компания «РУСАЛ», АО «АНХК», ООО «Иркутский масложиркомбинат», АО «Саянскхимпласт», АО «Группа «Илим», АО «Фармасинтез», ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут», ООО «Иркутская нефтяная компания» и другие.

Так, в регионе деятельности таможни на своих заводах, расположенных в Братске и Усть-Илимске группа «Илим» реализует две крупных стратегических инвестиционных программы, направленных на реализацию инвестпроектов в сфере деревообработки.

В Братске реализуется программа «Сибирский экспресс», в которую входит восемь инвестиционных проектов; в Усть-Илимске – программа «Сибирский медведь», в которую входит 16 инвестиционных проектов. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации включило их в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов с долгосрочным сроком реализации вплоть до 2022 года.

В 2018 году продолжается реализация инвестиционного проекта по разработке и обустройству в регионе нефтегазовых месторождений. Иаможенными постами Иркутской таможни уже осуществлено таможенное оформление и таможенный контроль ввозимых буровых установок и частей к ним.

Также, к примеру, в рамках инвестпроекта по развитию птицеводства и производства мяса индейки начался ввоз инкубационного яйца из Германии. Иркутская таможня уже выпустила 16 тысяч яиц.

На Иркутском таможенном посту задекларировали ввозимое оборудование для фармацевтического производства, а на Ангарском таможенном посту – промышленного оборудования для производства химической продукции.

Представители Иркутской таможни на постоянной основе включены в состав рабочей группы по инвестициям, действующей при администрации Иркутской области и в 2018 году Иркутская таможня приняла участие в шести таких заседаниях.

Кроме того, в Иркутской таможне создана рабочая группа по взаимодействию с участниками ВЭД, реализующим инвестпроекты, где ежеквартально совместно с представителями бизнеса, обсуждаются и решаются все актуальные и проблемные вопросы.

СПРАВКА:

Сейчас, по информации Минэкономразвития Иркутской области, представленной в Иркутскую таможню, на территории региона зарегистрировано 28 крупных инвестиционных проектов, в том числе 12 приоритетных проектов, реализация которых связана с осуществлением внешнеэкономической деятельности в 2018-2019 годах.