Дмитрий Бердников: полуостров Чертугеевский может стать еще одним местом притяжения туристов

Иркутск, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников принял участие в совещании под председательством временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева по вопросам развития туризма в регионе, которое прошло во время рабочей поездки в Слюдянский район.

В ходе совещания глава областного центра сообщил о проектах, касающихся развития территории полуострова Чертугеевский, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– Знакомство с регионом, Байкалом зачастую начинается со столицы Приангарья. И для многих Иркутск не просто «город по пути», а развитый деловой и торговый центр Сибири и Дальнего Востока. Также туристам интересно историческое наследие нашего города. Создание рекреационных зон и регенерация исторической застройки существенно повышает качество времяпрепровождения в городе, – рассказал Дмитрий Бердников. – Необходимо продолжать работу в этом направлении, реализовывать проекты, позволяющие привлечь внимание туристов к Иркутску. Одним из таких объектов является полуостров Чертугеевский. Мы уже неоднократно обсуждали планы по его развитию. Если организовать там необходимую инфраструктуру, то Чертугеевский может стать еще одним местом притяжения туристов.

Врио поддержал инициативу мэра Дмитрия Бердникова и предложил включить вопрос в повестку февральского заседания правительства региона.

Кроме того, на совещании обсуждались перспективы развития моногорода Байкальска как центра туризма в границах ТРК «Ворота Байкала», а также создание брендового туристского маршрута «Южно-Байкальское кольцо» и нормативно-правовое регулирование туристской деятельности в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

– Мы сегодня договорились, что в рамках социально-экономического развития Иркутской области до 2030 года туристическая деятельность будет рассматриваться как одна из основных. Необходимо к решению задач подходить планово, будем реализовывать их, в том числе на федеральном уровне, – сказал Игорь Кобзев.