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Экономика / Бизнес
02.10.2018

Дмитрий Бердников расскажет в Москве об опыте Иркутска в области энергоэффективности

Москва, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников примет участие в Российской энергетической неделе, которая пройдет с 3 по 6 октября в Москве. На международном саммите мэров по энергоэффективности и устойчивому развитию городов он выступит с докладом «Инвестиции в энергосбережение: практика Иркутска по привлечению внебюджетных средств».

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в саммите также примут участие заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцин, специалист дирекции по устойчивому развитию, технологиям и перспективам международного энергетического агентства Ренске Шуитмейкер, а также главы как зарубежных городов Боттропа (Германия), Гейнсвила (США), Кито (Эквадор), так и российских – Новосибирска, Челябинска, Владимира, Сургута, Химок.

Кроме того, в рамках Российской энергетической недели Дмитрий Бердников примет участие в панельной сессии «Энергоэффективные и умные города: опыт России и Франции».

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