Дмитрий Медведев подписал постановление о создании ТОР в Тулуне

Москва, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего развития (ТОР) в Тулуне. Об этом сообщает Интерфакс .

– Место известное, особенно после наводнения этим летом. Мы оказывали необходимую помощь по ликвидации последствий после этого стихийного бедствия, там помощь продолжается. Но сама территория должна получить и собственные механизмы для саморазвития. Для того, чтобы разнообразить местную экономику, привлечь дополнительные инвестиции в регион, ну и, чтобы сам моногород был меньше зависим от градообразующего предприятия. Надеюсь, что это все окажет свое воздействие – там сменился в регионе руководитель, – сказал Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами.

По словам вице-премьера РФ Виталия Мутко, в ТОР планируется привлечь не менее шести резидентов. Он отметил, что в ближайшие 2,5 года предварительно будет инвестировано 1,3 млрд рублей и создано 550 новых рабочих мест.

– Надо отметить, что это линия стеклокомпозитов, линия древесно-полимерного композита. Будет создано производство по переработке дикоросов, планируется модернизация кондитерского цеха. Мы, помимо этого, договорились с нашими градообразующими предприятиями, такими как РЖД, также сохранять свои производства и наращивать их, – сказал Виталий Мутко.

Дмитрий Медведев поручил Виталию Мутко, а также временно исполняющему обязанности губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву внимательно следить за тем, как появляются в ТОР новые резиденты.

– Понятно, что все меры поддержки, которые должны быть реализованы – они должны реализовываться, контролироваться. Что касается самого ТОРа – это механизм, который должен создавать дополнительные условия для развития города. Город непростой, и нужно, чтобы территория опережающего развития принесла экономический эффект. Я просил бы и вас (Виталия Мутко – ред.) и вновь назначенное высшее должностное лицо региона внимательно следить за тем, каким образом появляются новые проекты в рамках ТОР, – сказал премьер.