Дмитрий Петренев пообещал, что Минлеса Иркутской области больше не будет участвовать в «серых» схемах санрубок

Иркутская область, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Министерство лесного комплекса Иркутской области совершило «перезагрузку» – пересмотрены принципы и приоритеты его работы, в частности, пресечено участие его сотрудников в «серых» схемах лесозаготовок. Об этом 22 января сообщил и.о. главы Минлеса Приангарья Дмитрий Петренев. На четвертом открытом форуме «Лес – главное богатство Восточной Сибири: баланс интересов экологии и экономики», проходившем на площадке прокуратуры Иркутской области, он заявил, что все санитарные мероприятия, которые проводились в регионе незаконно, по сути, были санкционированы государством. Без этого они станут тем, чем и являются на самом деле – просто незаконными рубками. – Документы, которые легализовывали и создавали видимость законности лесозаготовок, подготавливались, скажем так, в органах власти. Позиция же министерства на сегодняшний день такова, что этих документов больше не будет, – сказал Дмитрий Петренев. – Сейчас наши требования основаны только на законе. Мы исключили двойные стандарты, когда организационные соглашения на договоры аренды лесов заключались с определенными предпринимателями, понятно, для каких целей. Такого больше не будет. Кстати, в настоящее время министерством лесного комплекса для непосредственного взаимодействия с предпринимателями созданы рабочие группы. В них принимают участие работники прокуратуры. Цель этих групп – помочь лесопользователям соблюдать законный режим. – Мы сейчас перестраиваем работу министерства так, чтобы стало пользователям лесов невозможно и невыгодно относиться к предоставленным им возможностям заготавливать древесину безответственно, используя при этом «серые» схемы. Мы в полной мере готовы к сотрудничеству и рассчитываем и на ответные жесты со стороны предпринимателей, – подчеркнул Дмитрий Петренев. Заместитель прокурора Иркутской области Роман Шергин, со своей стороны, отметил, что сейчас санитарные рубки в Приангарье сведены к минимуму. – Те, которые остались, я думаю, мы совместными усилиями полиции, прокуратуры и Следственного комитета проконтролируем. Ну а обещанию Минлеса мы стараемся верить, – добавил он. Зампрокурора также напомнил, что ранее незаконные рубки леса были «частными» преступлениями, которые совершали отдельные местные жители, чтобы подработать. Со временем наказания ужесточались, а желающие промышлять незаконными порубками леса входили уже не в «черные» преступные схемы, а в «серые». Это уже предприниматели, юридические лица, которые фальсифицируют документы о заболеваниях леса, наличии законных способов его добычи – под видом строительства дорог или уходовых рубок. – Конечно же, в этих схемах иногда участвовали должностные лица органов власти, много уголовных дел в настоящее время находится в производстве, многие уже расследованы. Особенно информативным в этом плане был 2019 год. У нас здесь работала бригада Рослесхоза, составили акт более чем на 300 листов, где эти схемы были описаны – как осуществлялась заготовка леса там, где этому не было законных оснований. Мы, соответственно, обращались в суд с исками о признании незаконными таких сделок. Судебная практика уже сформирована, и мы сейчас, в том числе и посредством этого форума, доносим до предпринимателей те правила игры, по которым сейчас идет работа, – сказал Роман Шергин. Первый заместитель Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Алексей Калинин, говоря о санитарных рубках, отметил, что в регионе в последнее время не только под видом больного вырубается здоровый лес, но и действительно зараженную древесину никто не хочет рубить. По его словам, все меры прокурорского реагирования как раз касались того, что те участки, которые требовали срочных санитарных мероприятий, не были задействованы в этом процессе. Это, например, Ольхонский район, где лиственница поражена вредителями, это Слюдянский район, где бактериальная водянка поражает огромные площади прямо на побережье Байкала. – Там, где невыгодно рубить и очень дорого обследовать, какие-то решения предлагать, возможно, даже на нормативном уровне, потому что на Байкале, например, запрещено использовать определенные химикаты, – эти территории не предлагаются под санитарные рубки. Радует, что сейчас министерство лесного комплекса занимается этой проблемой, – подчеркнул Алексей Калинин. По мнению представителя природоохранной прокуратуры, в Иркутской области не должно быть плановых мероприятий, «когда спасают лес от вредителей по 20 тысяч гектаров в каждом районе». Вместо этого нужен мониторинг, после которого следует работать по очаговым вспышкам. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: алексей калинин

дмитрий петренев

иркутская область

лес

ольхонский район

приоритет иркутск

прокуратура

роман шергин

слюдянский район Тэги: View the discussion thread.