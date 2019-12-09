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Экономика / Бизнес
09.12.2019

Дмитрий Ружников – о поправках к бюджету Иркутска на 2020 год

Иркутск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Дума Иркутска готова будет рассмотреть вопросы финансирования тех направлений, с которых депутаты в рамках работы с правками к проекту бюджета города на 2020 год сняли деньги и перенаправили на другие мероприятия, при корректировке главного финансового документа областного центра в марте следующего года. Об этом 9 декабря на пресс-конференции рассказал председатель думы Дмитрий Ружников.

Он напомнил, что проект бюджета, представленный депутатам, отклонили шесть из семи думских комиссий, в связи с этим 28 ноября 2019 года на очередном заседании думы документ отправили на доработку. По словам Дмитрия Ружникова, с этого момента началась работа депутатов над правками.

– С учётом того, что все предложения депутатов поступили в администрацию заранее, нам оставалось только формализовать процесс, найти специалистов, которые помогут депутатам вдумчиво и правильно подойти к этому вопросу, – сказал спикер. – Вопрос нетривиальный, опыта у депутатов не было, процесс достаточно узконаправленный, специфический. Кроме того, в проекте бюджета 2020 года администрация полностью обновила все муниципальные программы, их стало 11, а не 17 как раньше. Соответственно разобраться в этом было достаточно сложно.

Дмитрий Ружников отметил, что над правками к проекту бюджета работали не менее 24 депутатов, специалисты мэрии и КСП города, а также областного правительства. Он заявил, что каждый народный избранник понимает всю ответственность и риски принятого на думе решения, в связи с этим депутаты лишь перераспределили 600 млн рублей, или 10% от всего размера казны, внутри структуры проекта бюджета, чтобы не начинать процедуру согласования документа заново.

Самая крупная статья расходов, которую планируется увеличить, – это благоустройство дворов по минимальному перечню. Сейчас на эти цели, по словам председателя думы, заложено 45 млн рублей, депутаты предлагают довести её до 245 млн рублей. Также 50 млн добавлено на ремонт дорог и тротуаров в частном секторе, 87,5 млн рублей – на строительство спортплощадок и воркаутов, 38 млн рублей – на организацию парковочных карманов, ещё 85 млн рублей – на капремонт детских площадок в дошкольных учреждениях и школ. На проектирование объектов образования предлагается заложить 30 млн рублей, 52 млн рублей – на ремонт лестниц и подпорных стенок. Предусмотрено правками депутатов финансирование ещё нескольких направлений.

– Это то, о чём депутаты неоднократно говорили, обращали своё внимание не только в 2019 году, но и в 2018-2017 годах, давали поправки в письменном виде, в устном, даже на комиссиях разговаривали о том, чтобы администрация учла их. На наш взгляд, мы перераспределили бюджет более справедливо, – сказал Дмитрий Ружников.

Депутаты предложили «снять» около 140 млн рублей из ассигнований на поддержку перевозчиков, на что было заложено 350 млн рублей, 327 млн рублей – с содержания дорог (заложено 1,3 млрд рублей), 96 млн рублей – из средств, предусмотренных на обновление техники «Иркутскавтодора», 10 млн рублей изъяли из содержания МАУ «Праздник», столько же взяли из статьи расходов на освещение деятельности мэрии в СМИ, 24 млн рублей из 44 млн рублей, предусмотренных на ремонт стадиона «Авиатор». Также полностью сняли финансирование с капремонта ливнёвой канализации в ИВВАИУ – на это было заложено 24 млн рублей.

Дмитрий Ружников заверил, что по всем программам, по которым были изъяты деньги, будет проводиться дополнительная работа на комиссиях. Если администрация Иркутска будет настаивать, что в них эти суммы должны быть и депутаты с этим согласятся, на мартовской корректировке бюджета народные избранники будут готовы вернуть деньги на эти направления. По его словам, и КСП, и областное правительство подтверждают, что поступлений в городской бюджет будет достаточно, чтобы вернуть 600 млн рублей обратно.

– Мы убеждены, что заложенные действующим проектом бюджета деньги на «Иркутскавтодор» и содержание дорог могут быть излишни. Администрация на комиссиях нас не убедила в необходимости этих сумм, – комментирует спикер. – Напоминаю, что «Иркутскавтодор» выигрывает в городе большинство подрядов, соответственно, депутаты не понимаю, почему предприятие не может развиваться за счёт прибыли. Что касается МАУ «Праздник», «Авиатора», освещения деятельности в СМИ – вопрос остаётся открытым. То есть собираемся на комиссии, рассматриваем, на какие цели и сколько денег нужно, если необходимо, то в марте тоже добавляем.

Что касается ливнёвки ИВВАИУ, то вопрос по объекту тоже будет рассматриваться весной. Сейчас деньги полностью изъяли, поскольку, по словам Дмитрия Ружникова, депутатам никто не объяснил, почему в 2020 году необходимо сделать именно этот объект, учитывая, что по городу проблема стоит остро.

– Надеюсь, что администрация Иркутска оперативно, как и дума, отработает документ, и уже 12-13 декабря мы его примем. С мэром Дмитрием Бердниковым мы на эту тему разговаривали, я думаю, что мы найдём общий язык. Мы готовы к диалогу, – резюмировал Дмитрий Ружников.

Напомним, дума Иркутска намерена 9 декабря направить в администрацию города поправки в проект бюджета. Принять документ планируется до конца недели.

Между тем, как сообщалось ранее, непринятие бюджета города грозит целым «букетом» негативных последствий. В частности, возникнут перебои в нормальном функционировании бюджетной сферы и городского хозяйства – в связи с тем, что лимиты бюджетных средств будут доводиться в размере 1/12 части от предыдущего года. Соответственно, не будет возможности проводить закупочные процедуры.

Кроме того, у администрации не будет возможности заключить соглашение с правительством Иркутской области для получения межбюджетных трансферов, а также не будет возможности для получения средств федеральных программ (для проведения благоустройства парков и скверов, ремонта дорог, переселения из ветхого и аварийного жилья, строительства школ и детских садов). А это порядка 4 миллиардов рублей.

В мэрии напоминают, что договоры для нормального функционирования муниципальных учреждений необходимо заключать до наступления 2020 года, однако это невозможно, пока бюджет не принят. Соответственно, в работе учреждений в январе начнутся проблемы с оплатой коммунальных услуг, охраны и прочее. В том числе, не будет возможности выделения средств на охрану в образовательных учреждениях, питание в школах и детских садах.

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