Дополнительно 100 миллионов рублей выделят в Приангарье на охрану лесов от пожаров

Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил о решении выделить дополнительные средства в размере 100 млн рублей для обеспечения охраны лесов от пожаров. Эти деньги пойдут на авиалесоохрану отдаленных северных территорий.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в связи с началом пожароопасного сезона в лесах специализированные диспетчерские службы региона переведены на круглосуточный режим дежурства. Об этом Игорь Кобзев доложил заместителю председателя правительства РФ Виктории Абрамченко в ходе селекторного совещания «О подготовке к пожароопасному сезону в лесах».

Напомним, особый противопожарный режим в южных и западных районах Прибайкалья введен с 10 апреля. В этот же день зарегистрирован первый лесной пожар. На сегодня их число составляет 15. Ликвидировано в первые сутки – 14. В северных территориях области ОПР будет введен с 1 мая.

– Мониторинг пожароопасной ситуации осуществляется согласно государственному заданию. Каждая термоточка, зафиксированная информационной системой дистанционного мониторинга, незамедлительно отрабатывается. Мы стремимся к 20-минутному реагированию по доставке лесопожарных формирований и техники к местам возгораний, – подчеркнул врио губернатора Иркутской области.

По решению главы региона сокращена зона контроля, где пожары можно было не тушить (с 32 млн га до 9 млн га). Особое внимание – лесам вблизи объектов экономики (нефтегазодобывающих точек и трубопроводов), а также сельских населенных пунктов с деревянными домостроениями.

В целом для мониторинга лесных пожаров выделено 308,8 млн рублей. В том числе, из федерального бюджета – 107 млн, из областного – 201,8 млн рублей.

Организовано 14 авиаотделений и две оперативные точки, которые оснащены необходимым снаряжением, противопожарным оборудованием, укомплектованы летчиками-наблюдателями в количестве 18 человек и командами парашютно-десантной службы (36 команд по семь человек, всего 252 человека). В северных районах за счет дополнительного финансирования будут подготовлены еще 286 работников парашютно-десантной пожарной службы. Авиационное патрулирование лесов осуществляется по 15 маршрутам общей протяженностью 8285 км. Но количество летных часов, установленных для мониторинга лесных пожаров, составляет пока только 32% от норматива.

Игорь Кобзев отметил, что за счет дополнительной работы с арендаторами лесных участков заключены соглашения, и количество самоходной техники, которая может быть задействована на тушении природных пожаров, уже увеличено до 680 единиц. Проводятся конкурсные процедуры по закупке 40 лесопожарных машин.

Синоптики предупреждают, что в центре, на юге и западе Иркутской области в апреле прогнозируется повышенная пожароопасность. Это связано, в том числе, с ранним снеготаянием.