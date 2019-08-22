Иркутская область, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Две банды черных лесорубов, нанесших 67 миллионов ущерба лесному фонду Приангарья, предстанут перед судом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Правоохранители закончили предварительное расследование по факту незаконных рубок леса в Чунском, Братском и Балаганском районах. Установлена причастность 20 человек к двум организованным группам. Обнаружены места сбыта краденой древесины и пункты ее временного хранения.

Первая организованная группа, лидером которой являлся 29-летний безработный, совершала преступления зимой 2018 года. Тогда в ходе проведения рейда в одном из лесничеств Балаганского района полицейские вместе с работниками лесхоза обнаружили незаконную деляну. На месте находились несколько мужчин. У них отсутствовало разрешение на рубку.

В результате дальнейших проверок следователи установили причастность к незаконному бизнесу тринадцати человек, которые нанесли ущерб лесному фонду на сумму 7 миллионов рублей.

В качестве вещественных доказательств с деляны изъята древесина, лесозаготовительная техника и бензопилы.

Вторую группу возглавлял 52-летний гражданин. Под его руководством семеро сообщников совершили шесть незаконных рубок в Чунском и Братском районах на сумму около 60 миллионов рублей.

Все злоумышленники имели опыт работы в этой области, располагали техникой и связями, которые способствовали профессиональной лесозаготовке и дальнейшей реализации деловой древесины.

В ходе обысков и осмотров мест незаконных рубок изъяты автомобили, пилы, древесина, телефоны и сим-карты, а также различная документация, в том числе, товарно-транспортные накладные.

По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемых, благодаря чему ущерб, причинённый лесному фонду, возмещен в полном объеме.