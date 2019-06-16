Две фирмы в Братском районе незаконно поставили в Узбекистан леса почти на 30 миллионов рублей

Братский район, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская таможня возбудила по уголовному делу на руководителей двух различных фирм-лесоэкспортеров из Братского района. Известно, что предприниматели незаконно поставили в Узбекистан леса на общую сумму около 30 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, обе фирмы декларировали товар на Братском таможенном посту Иркутской таможни. Установлено, что оба руководителя действовали по одной и той же преступной схеме – они не спешили возвращать деньги из-за рубежа за поставленный товар на канале экспорта леса.

– В первом случае житель Братска заключил долгосрочный внешнеэкономический контракт с частным предпринимателем республики Узбекистан на поставку пиломатериалов на сумму 24 млн рублей, при этом около 10,4 млн рублей на счета российских банков не поступили, – поясняют в Иркутской таможне.

Во втором случае братчанка заключила с другим частным предпринимателем из Узбекистана так называемый договор комиссии, в котором предоставляла ему возможность совершать от своего имени сделки по отдельным поручениям. При закупке пиломатериалов хвойных пород на сумму 50 млн рублей более 19,5 млн из этой суммы на банковский счет фирмы-лесоэкспортера в предусмотренные сроки не поступили.

Оба уголовных дела возбуждены по признакам уклонения от исполнения обязанностей по возвращению денежных средств за поставленный товар в крупном размере.