Эксперт назвал дискуссионным вопрос о Сибири в контексте деления России на макрорегионы

Москва, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Первый замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников поддерживает инициативу Минэкономразвития о делении России на макрорегионы. Вместе с тем, вопрос по Сибири дискуссионный, считает он, передаёт «Интерфакс» .

– Дело в том, что нужно учитывать и территориальное распределение производительных сил. Если мы возьмем Красноярский край, то он сам по себе огромный конгломерат. И здесь нужно серьезно обсуждать, стоит его с Иркутской областью объединять или нет. Нужно исходить не из политических «хотелок», а из экономической целесообразности. Объединять можно только или однотипные модели хозяйствования, или взаимодополнительные. Объединять ради дополнения – это бессмысленно, мы потеряем управление, тем более, когда речь идет о больших территориях, если, например, брать Сибирь, – цитирует сенатора издание.

Напомним, в России планируют выделить 14 макрорегионов по аналогии с уже устоявшимся Дальним Востоком и Северным Кавказом. До сих пор было принято выделять два макрорегиона – это Дальний Восток и Северный Кавказ. В дополнение к ним планируется выделить еще 12 макрорегионов: Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский.

Предложенное Минэкономики деление на макрорегионы не устроило полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. По его мнению, в случае формирования в вверенном ему округе сразу трех макрорегионов «произойдет ослабление интеграции межрегиональных процессов, усилятся проблемы развития сибирских регионов, нарушатся и так достаточно сложные, но единые для всех субъектов округа условия хозяйствования и жизнедеятельности».