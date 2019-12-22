Эксперты: Иркутск вошел в ТОП-15 самых быстрорастущих городов России

Иркутск, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутск занял 12-е место в рейтинге самых быстрорастущих городов России по версии РБК, набрав 46,1 балла из 100 возможных.

Всего в список вошли 37 городов с численностью населения свыше 500 тысяч человек. Исследование проводили в октябре 2019 года аналитическая группа «РБК Исследования рынков», медиа-холдинг «Регионы России» совместно с транспортной компанией «ПЭК». При подсчетах учитывались данные по 33-м показателям, которые были объединены в девять групп: демография, занятость и заработная плата, предпринимательская активность, потребительская активность, образование, здравоохранение, строительство, преступность и привлекательность города для ведения бизнеса.

– Для определения важности каждого критерия и последующего определения весов, перечень критериев был разослан в администрации всех городов, принимающих участие в рейтинге. В ходе анкетирования были получены ответы от 25 из 37 рассматриваемых городов, – отметили аналитики.

Согласно данным исследования, Иркутск находится на последнем месте среди 37 городов по таким показателям, как естественный прирост населения, объем товаров и услуг, произведенных организациями, инвестиции в основной капитал. На 36-м месте – по среднемесячной зарплате и развитости дорожной инфраструктуры. Также «проседают» у столицы Приангарья показатели уровня безработицы (31-е место), прирост трудовых ресурсов (28), степень износа основных фондов (26), обеспеченность общеобразовательными учреждениями (25).

Вместе с тем, по информации из переданных анкет, Иркутск лидирует среди других городов по обеспеченности населения врачами и будущей активности в строительстве. Также он входит в ТОП-10 по таким показателям, как прирост среднедушевых расходов на продовольственные и непродовольственные товары (3), обеспеченность населения детскими дошкольными учреждениями (5), уровень преступности в городе (4), миграционный прирост населения (5), занятость населения (5), расходы на питание в столовых, кафе и ресторанах (6), обеспеченность населения средним медицинским персоналом (6), налоговый режим (8), количество крупных и средних организаций, зарегистрированных в городе (9), доля убыточных организаций (9), прирост среднедушевых расходов на питание в столовых, кафе и ресторанах (9).