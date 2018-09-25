Еще 230 килограммов запрещенного к добыче омуля чуть не провезли в Иркутск из Улан-Удэ

Слюдянский район, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Утром 26 сентября в Слюдянском районе полицейские и сотрудники регионального отделения Россельхознадзора изъяли 230 килограммов запрещенного к вылову и дальнейшему обороту байкальского омуля. Груз везли из Улан-Удэ в Читу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, автомобиль сотрудники ГИБДД остановили на федеральной дороге Р-258 «Байкал» Иркутск-Чита для проверки документов. В ходе досмотра машины в кузове полицейские обнаружили девять ящиков со свежим омулем. Никаких сопроводительных документов на рыбу у 31-летнего жителя Кабанского района Бурятии, управлявшего автомобилем, не было.

С его слов, рыбу он купил у рыбаков в Кабанском районе и вез в Иркутск для продажи на рынке. Нарушителя оштрафовали в связи с управлением транспортным средством без документов, предусмотренных Правилами дорожного движения. Груз изъяли. Материалы направили в МВД республики Бурятия для установления каналов сбыта рыбы.

Напомним, с 1 октября 2017 года Минсельхоз РФ ввел запрет на промышленную добычу, вылов и продажу байкальского омуля. За любое из этих деяний предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.