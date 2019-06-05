Еще один резидент ТОСЭР Усолье-Сибирское запустил производство

Усолье-Сибирское, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Резидент территории опережающего социально-экономического развития «Усолье-Сибирское» ООО «Лайм» запустил производство древесных топливных пеллет. На предприятие трудоустроено 22 жителя города Усолье-Сибирское. Об этом сообщили в министерстве экономического развития Иркутской области, пишет пресс-служба губернатора. Установленная производственная линия позволяет выпускать до 40 тонн древесных топливных пеллет в день. В качестве сырья предприятие использует отходы собственной деревообрабатывающей производственно-хозяйственной деятельности. Готовую продукцию планируется поставлять местным потребителям и экспортировать в страны Европы. Основной задачей ТОСЭР является создание благоприятных условий для развития промышленного производства и ведения бизнеса, в том числе малого, путем предоставления налоговых льгот новым предприятиям. В трех моногородах Иркутской области созданы и функционируют территории опережающего социально-экономического развития «Усолье-Сибирское», «Саянск», «Черемхово». В настоящее время в ТОСЭР зарегистрировано 17 резидентов (в том числе в ТОСЭР «Усолье-Сибирское» – 14 резидентов, в ТОСЭР «Саянск» – три резидента, в ТОСЭР «Черемхово» – один резидент), которые создали более 300 новых рабочих места. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: правительство иркутской области

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