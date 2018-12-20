Евгений Орачевский: максимальный микрозайм для малого и среднего бизнеса повысили до 5 миллионов рублей

Иркутская область, Москва, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В законы о развитии малого и среднего предпринимательства (МСП) и о микрофинансовых организациях (МФО) вносят изменения, увеличивающие максимальный размер микрозайма до 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Приангарья со ссылкой на главу областного Минэка Евгения Орачевского.

– Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении 18 декабря. До этого максимальный размер микрозайма составлял 3 млн рублей, – отметил министр. – Капитализация Фонда микрокредитования региона сейчас составляет чуть менее 300 млн рублей, при этом активный портфель – 100 процентов, все средства находятся «на руках» у бизнеса.

Он пояснил, что спрос превышает возможности фонда, новые займы выдаются только за счет возвратов, свободного капитала не хватает, инструмент очень востребован. Его эффективность подтверждается еще и тем, что просрочек бизнес практически не допускает. В 2019 году за счет областного бюджета будет увеличен капитал фонда на чуть более чем 60 млн рублей, федерального софинансирования не предусмотрено.

– Поэтому изменение максимального размера займа до пяти млн рублей с одной стороны – очень позитивный момент, расширяющий возможности для бизнеса, с другой – гарантия усугубления баланса спроса и предложения, – говорит Евгений Орачевский. – Если существенно не увеличить капитал, то очередь из числа предпринимателей, желающих получить льготный заем, будет только расти. Такое положение дел губернатора и правительство региона не может устраивать, поэтому в перспективе ближайших пяти лет в рамках реализации мероприятий Госплана мы будем поэтапно увеличивать мощность этого инструмента поддержки.

Закон уточняет круг заемщиков микрофинансовых организаций, формирует единую систему требований к организациям, занимающимся поддержкой малого и среднего предпринимательства. Увеличение займа обусловлено формированием устойчивого спроса со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства. Выделять деньги МФО смогут не только субъектам малого и среднего бизнеса, но и организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП.