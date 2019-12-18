Фирма-лесоэкспортер из Куйтуна за пять лет не вернула в казну валютной выручки на 342 миллиона рублей

Куйтунский район, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская таможня пресекла незаконную деятельность фирмы-лесоэкспортера, которая не вернула в Россию валютную выручку на сумму 342,6 млн рублей, а также контрабандой вывезла в Китай более 8,7 тыс. кубометров леса стоимостью более 53 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба таможни, в ходе оперативно-разыскных мероприятий при взаимодействии с Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой было установлено, что компания из поселка Куйтун Куйтунского района по нескольким договорам в 2015-2019 годах поставляла в Китай обрезной пиломатериал хвойных пород. Декларации на товары подавались на Саянский и Нижнеудинский таможенные посты Иркутской таможни.

При этом на счета российских банков в срок, предусмотренный заключенными внешнеэкономическими контрактами, не поступила валютная выручка на общую сумму более 342,6 млн в рублевом эквиваленте. Руководитель и должностные лица этой компании никаких действий с целью возврата денежных средств не предпринимали.

Кроме того, фирма в августе-октябре 2016 года контрабандным путем экспортировала более 8,7 тысячи кубометров пиломатериалов хвойных пород неизвестного происхождения общей рыночной стоимостью 53,2 млн рублей. В качестве документов, подтверждающих сведения, заявленные в декларациях на товары, представители фирмы-лесэкспортера представили на Саянский таможенный пост фиктивные договоры купли-продажи данных пиломатериалов на внутреннем рынке.

На директора фирмы заведено шесть уголовных дел – четыре по факту уклонения от исполнения обязанностей по возвращению денег и два по признакам контрабанды стратегически важного товара в крупном размере. Расследование продолжается.