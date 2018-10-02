ФНС опубликует открытые данные о компаниях-должниках в Иркутской области

Иркутская область, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области более 4,5 тысяч организаций, которые при этом не находятся в стадии банкротства, имеют задолженность по налогам свыше 10 тысяч рублей. Общая сумма долга около 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального УФНС.

Налоговые органы региона известили этих налогоплательщиков о том, что в 2018 году ФНС России размещает сведений о юридических лицах в формате открытых данных на официальном сайте www.nalog.ru .

– В случае если организации не погасили задолженность до 1 октября 2018 года, то информация о неисполненных обязательствах, в том числе сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам по каждому налогу и сбору, страховому взносу, налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение, 1 декабря этого года будет опубликована в общем доступе, – рассказали УФНС по Иркутской области.

В первый раз о компаниях будут публиковать сведения о налоговых правонарушениях, решения о привлечении к ответственности за совершение которых вступили в силу в со 2 июня 2016 года по 31 декабря 2017 года, и мерах ответственности за их совершение.

Открытые данные включают в себя информацию об организации за предшествующий год, в том числе наименование и ИНН, сведения об уплаченных суммах налогов и сборов, о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, применяемых специальных налоговых режимах и об участии в консолидированной группе налогоплательщиков, среднесписочной численности работников организации, нарушениях законодательства о налогах и сборах (в том числе суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам при их наличии) и мерах ответственности за них.

Суммы задолженности и недоимки указываются по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году их размещения на сайте ФНС России, при наличии такой недоимки и задолженности по пеням и штрафам по состоянию на 1 октября года размещения указанных сведений на сайте ФНС России.