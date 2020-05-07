Фонд развития промышленности Иркутской области разработал собственные программы развития региона

Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На прошедшем заседании Наблюдательного совета Фонда развития промышленности Иркутской области утверждены стандарты для региональных программ фонда. Они определяют условия и порядок отбора проектов для финансирования по региональной программе «Проекты развития региона», а также технологию отбора проектов в целях возмещения части затрат за уплату процентов по региональной программе «Проекты импортозамещения региона».

Как сообщает пресс-служба фонда, это – первые собственные программы регионального ФРП по финансовой поддержке промышленности из средств бюджета области. Ранее все профинансированные промышленные проекты в Приангарье, (а это 23 проекта стоимостью 17,4 млрд.рублей и суммой займов в 6,4 млрд.рублей), проходили по программе совместных займов регионального и федерального Фондов развития промышленности, либо финансировались исключительно федеральным ФРП.

Программа «Проекты развития региона» предусматривает выдачу займов в сумме от 5 до 20 млн.руб. сроком на 5 лет под 3% годовых на софинансирование проектов по выпуску промышленной продукции (ставка может быть снижена до 1% годовых при экспорте высокотехнологичной продукции в объеме не менее 50% от суммы займа в год).

Программа «Проекты импортозамещения региона» предоставляет возможность получить компенсацию части понесенных затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам. Фонд может компенсировать уплаченные проценты из расчета до 4% годовых по промышленным проектам, направленным на замещение ввоза продукции из других регионов РФ и импортозамещение.

– Утверждение стандартов новых программ по финансовой поддержке региональных проектов позволит нам привлечь и финансово поддержать большее количество проектов, которые будут развивать промышленный потенциал области. Программа «Проекты импортозамещения региона» – это, по сути, запуск нового финансового продукта по компенсации процентной ставки, получаемой предприятием для организации производства промышленной продукции, – отметил председатель наблюдательного совета ФРП Иркутской области, заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Напомним, что по итогам 2019 года Иркутская область вошла в ТОП-10 среди субъектов РФ и заняла первое место среди субъектов СФО по количеству профинансированных промышленных проектов (17 проектов). По результатам рейтинговой оценки работы региональных ФРП за 2019 год, Фонд развития промышленности Иркутской области занял шестое место.

На сегодняшний день в России существует 61 региональный фонд развития промышленности. Из них 41 уже имеют собственные программы финансовой поддержки промышленных предприятий. К ним теперь добавилась и Иркутская область.