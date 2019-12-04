Фонд развития промышленности РФ поддержал инвестиционную программу буровой компании ИНК

Иркутская область, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Предприятию «ИНК-Сервис» одобрены три займа на 1,11 млрд рублей в рамках программы «Лизинг» для покупки трех буровых установок российского производства.

Как сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности Иркутской области, эти установки будут работать на Ярактинском газоконденсатном месторождении и Верхнетирском лицензионном участке в Иркутской области.

Вместе с представителями компании «ИНК-сервис» проект на экспертном совете ФРП в Москве представляла директор ФРП Иркутской области Яна Шевченко.

– Это наш первый опыт сотрудничества с ФРП. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество по другим перспективным проектам, – отметил заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «ИНК» Яков Гинзбург.

С помощью буровых установок стационарно-эшелонного типа производства ООО «Бентек» компания намерена осуществлять поисковое и эксплуатационное бурение скважин глубиной до пяти тысяч метров в Усть-Кутском и Катангском районах Иркутской области. Поставка первой буровой установки ожидается в четвертом квартале 2020 года, монтаж, пусконаладка и ввод в эксплуатацию – в 2021 году.

По словам директора ООО «ИНК-Сервис» Михаила Юшкова, «в рамках технического перевооружения предприятия участие ФРП в финансировании сделок по приобретению буровых установок положительно влияет на технико-экономические показатели проектов, повышает эффективность бурения на территории Иркутской области».

СПРАВКА:

«ИНК-Сервис» – 100% дочернее предприятие Иркутской нефтяной компании, обеспечивает выполнение около 3/4 от общего объема буровых работ холдинга. В «ИНК-Сервис» на установках российского и зарубежного производства работают 24 буровые бригады.