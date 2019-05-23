Генпрокуратура взяла под особый контроль «лесные дела» в Иркутской области

Иркутская область, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Генпрокуратура РФ выявила многочисленные нарушения в деятельности Министерства лесного комплекса Иркутской области и подведомственных ему учреждений.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, надзорный орган в ходе проверки выявил незаконную схему, охватившую областной лесхоз и коммерческие структуры. Вопреки статьям 19, 72, 77 Лесного кодекса Российской Федерации их сотрудники фальсифицировали акты о необходимости санитарных рубок, чтобы обойти процедуры торгов и заняться вырубкой ценной древесины под видом неликвидной. Впоследствии заключались договоры о продаже леса по низкой стоимости, который без надлежащего разрешения заготавливался и вывозился коммерческими фирмами.

Более того, уполномоченные на осуществление лесооздоровительных мероприятий лесхозы не производили рубок. Их выполняли работники упомянутых частных компаний, используя подложные акты.

По инициативе Генеральной прокуратуры и на основании постановления прокуратуры Иркутской области ГСУ ГУ МВД по области по этим фактам возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 260 – незаконные рубки организованной группой, пункту «в» части 3 статьи 286 – превышение служебных полномочий УК РФ.

Кроме того, комиссией Генпрокуратуры выявлено незаконное заключение органами власти дополнительных соглашений к договорам аренды лесных участков, предусматривающих увеличение расчетной лесосеки в несколько раз. В результате проведенных рубок на основании таких документов лесному фонду причинен ущерб на сумму более 52 млн рублей. Это послужило основанием для инициирования прокуратурой уголовного преследования должностных лиц министерства по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ.

Сейчас областными управлениями СК России и МВД России по возбужденным уголовным делам проводятся необходимые следственные действия для установления всех лиц, причастных к совершению преступлений, а также взыскания с них ущерба.

Генеральной прокуратурой ход расследования уголовного дела и надзорные мероприятия в сфере использования лесов в Иркутской области взяты под особый контроль. Сейчас с привлечением группы лесопатологов из центрального аппарата ФБУ «Российский центр защиты леса» прокурорские проверки продолжаются ввиду начавшегося периода вегетации лесных насаждений, позволяющего отобрать необходимые пробы для последующего исследования и экспертиз.