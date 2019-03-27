Губернатор Приангарья Сергей Левченко предложил на год полностью запретить экспорт леса-кругляка

Иркутская область, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил на имя президента РФ Владимира Путина письмо с предложением полностью запретить экспорт древесины в виде круглого леса сроком на один год с 1 января 2020 года.

Как сообщает пресс-служба губернатора, также он предложил установить в действующем законодательстве ставки вывозных таможенных пошлин на грубообработанные пиломатериалы – лафет, брус, сырая нестроганая доска. Об этих своих инициативах глава Приангарья сообщил в Москве на всероссийском совещании Рослесхоза «Основные итоги работы лесного хозяйства РФ в 2018 году и основные задачи на 2019 год».

В своем докладе Сергей Левченко обозначил еще несколько инициатив. Так, прозвучало предложение закрепить в лесном законодательстве обязанность лесопользователей тушить лесные пожары, возложить в Лесном кодексе на арендаторов полный спектр обязанностей по охране, защите, воспроизводству лесов, а также по осуществлению лесного контроля, в том числе по выявлению и пресечению незаконных рубок на арендной территории.

– Для исполнения этого надо обязать лесопользователей содержать штат производственных лесных инспекторов в зависимости от площади аренды, для чего необходимо закрепить в Лесном кодексе РФ понятие «производственный лесной контроль» (лесная охрана) по примеру охотничьего производственного контроля, который сегодня предусмотрен действующим законодательством. Это позволит существенно увеличить количество лесных инспекторов, – считает губернатор Иркутской области.

По мнению Сергея Левченко, инспекторы должны быть наделены правом в случае выявления нарушений требований лесного законодательства составлять акты о наличии признаков административного правонарушения или преступления и направлять необходимые материалы в лесной надзор. Сейчас сотрудники лесной охраны лишены таких полномочий.

Следующая инициатива главы Иркутской области касается борьбы с лесными вредителями – сибирским и непарным шелкопрядом, большим и малым лубоедом и другими. По словам Сергея Левченко, возникла проблема на Байкальской природной территории, где нельзя использовать некоторые методы борьбы, в результате чего вредители и болезни леса распространились на значительной территории.

– Предлагаю внести изменения в федеральный закон «Об охране озера Байкал», предусмотрев борьбу с вредными организмами на Байкальской природной территории биологическими препаратами, – озвучил свою инициативу Сергей Левченко.

Кроме того, он предложил создать государственную корпорацию по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов в Российской Федерации и наделить ее хозяйственными функциями. Реализация же государственной политики в сфере лесного хозяйства должна остаться за Рослесхозом.