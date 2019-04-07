HeadHunter: на рынке труда Иркутска не хватает врачей, фармацевтов и медсестер

Иркутск, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - «Медицина, фармацевтика» уже несколько лет стабильно входит в число самых востребованных направлений на рынке труда в Иркутске. С начала 2019 года 7% от всех вакансий, размещенных работодателями, приходилось на эту сферу.

К таким выводам пришли аналитики HeadHunter.

– Потребность во врачах, фармацевтах, среднем и младшем медицинском персонале растет очень активно, – отмечают в пресс-службе компании. – В результате сейчас мы наблюдаем дефицит этих специалистов на рынке труда. Например, по Иркутску на одно предложение по всем сферам претендуют примерно пять соискателей, а вот в медицине не больше двух. То есть, сейчас ситуация явно в пользу соискателя.

В 2019 году в этой сфере в Иркутске самыми востребованными специалистами стали лечащие врачи (35% вакансий), врачи-эксперты (25%) и младший и средний медицинский персонал (23%). Реже всего компании искали логопедов, специалистов по оптике и психологии.

Что касается заработных плат, то их размер значительно варьируется в зависимости от требуемого опыта и специфики работы, а также типа занятости. В первом квартале этого года кандидатам из профобласти «Медицина фармацевтика» в Иркутске компании готовы были предложить в среднем 41 тысячу 700 рублей. Если смотреть по специализациям, то, например, врачу работодатели предлагали 47 тысяч 300 рублей, младшему и среднему медицинскому персоналу – 30 тысяч 500 рублей, фармацевтам 35 тысяч 600 руб.