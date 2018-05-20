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Экономика / Бизнес
21.05.2018

HeadHunter назвал самые конкурентные вакансии в Иркутске

Иркутск, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске конкурс на одно предложение составляет 5,8 резюме. Об этом сообщает пресс-служба HeadHunter.

Самыми конкурентными профообластями этой весной стали «Государственная служба» (65,7), «Начало карьеры, студенты» (12,3), «Высший менеджмент» (9,2), «Юриспруденция» (7,8) и «Транспорт, логистика» (5,8).  Не просто найти работу в Иркутске бухгалтерам и юристам.

При этом только 7% соискателей считают, что угроза увольнения у них сейчас есть, а 42%, чтобы найти работу или удержаться на текущем месте, готовы снизить зарплатные ожидания.

Чтобы избежать безработицы, специалисты рекомендуют понять, что рынок уже достаточно давно работает по принципу «обучение всю жизнь». Это значит, что если есть желание быть востребованным специалистом в любой сфере, то учиться придётся постоянно.

Ещё многие кандидаты недооценивают хорошие отношения с коллегами и руководителем для поиска новой работы или более стабильного положения на текущем месте. Профессиональные знакомства могут помочь при поиске нового места, так и умение работать в команде, ладить с коллегами станет несомненным «плюсом» любого сотрудника.

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Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

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