Игорь Кобзев и Викрам Пуния обсудили строительство фармзавода в Усолье-Сибирском

Усолье-Сибирское, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и президент АО «Фармасинтез» Викрам Пуния обсудили инвестпроект по строительству завода на территории опережающего социально-экономического развития «Усолье-Сибирское». Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

ГК Фармасинтез является крупнейшим в России производителем социально значимых препаратов. В настоящее время АО «Фармасинтез» планирует реализацию проекта по строительству в Усолье-Сибирском завода по производству активных фармацевтических субстанций объемом более одной тысячи тонн в год. Ориентировочная стоимость проекта - 10 млрд рублей, планируется создание около двух тысяч новых рабочих мест. Для реализации данного проекта создано ООО «Фармасинтез-Хеми».

Игорь Кобзев и Викрам Пуния обсудили вопросы, возникшие на этой стадии реализации проекта, а также способы решения проблем.

– Мы заинтересованы в размещении на территории Иркутской области подобных заводов, – отметил Игорь Кобзев. – Это не только создание новых высокотехнологичных рабочих мест, налоги в бюджеты, но и в целом стимул для социально-экономического развития территорий.