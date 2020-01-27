Игорь Кобзев: к 2024 году мы должны достигнуть 100-процентного результата воспроизводства лесов

Иркутская область, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - К 2024 году в Иркутской области должно быть достигнуто 100-процентное соотношение воспроизводства лесов к их вырубке, а также гибели. Такая цель обозначена в региональном проекте «Сохранение лесов».

Об этом 27 января заявил исполняющий обязанности губернатора Приангарья Игорь Кобзев на совещании в Братске, сообщает пресс-служба главы региона.

Он обозначил, что в марте текущего года будет проведена коллегия министерства лесного комплекса Иркутской области с привлечением специалистов Рослесхоза, арендаторов, лесопользователей. На коллегии будет рассмотрен вопрос по созданию в Иркутской области на основе государственно-частного партнерства большего количества лесопитомников, которые позволят обеспечить «компенсационное» восстановление и в целом восстановление лесов региона.

– На коллегии будет рассмотрен вопрос по созданию в Иркутской области на основе государственно-частного партнерства большого количества лесопитомников, которые позволят обеспечить «компенсационное» восстановление и сохранение лесов в целом. В этом наша основная задача, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко, обращаясь к участникам совещания, сказал, что леса – это главное природное богатство страны. Их сохранение и воспроизводство является частью национального проекта «Экология».

– В Иркутской области по плану показатель соотношения выбывших и восстановленных лесов составлял 60,4%. В итоге вышли на уровень более 75%. Хотелось бы отметить, что качественное исполнение федерального проекта «Сохранение лесов» возможно только совместными усилиями центральных органов власти, субъектов Российской Федерации и представителей бизнеса, – отметил Сергей Аноприенко.

Исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев в своем докладе остановился на проблемных вопросах реализации на территории региона федерального проекта «Сохранение лесов». Так, по словам руководителя ведомства, объем мероприятий по воспроизводству лесов на незакрепленной территории обусловлен соответствующим объемом бюджетного финансирования и наличием необходимой техники и оборудования.

Финансирование на выполнение мероприятий по воспроизводству лесов на территории Иркутской области за счет средств субвенций из федерального бюджета в 2019 году было предусмотрено в объеме 64,8 млн. рублей, что составило 51% от принятого, а в 2020 году объем финансирования уменьшен до 45,86 млн. рублей, что составляет 39% от принятых при защите бюджетных проектировок в Рослесхозе.

С докладами на совещании также выступили директор филиала ФБУ «Рослесозащита» – Центр защиты леса Иркутской области Александр Зверев, директор филиала АО «Группа «Илим» в Братском районе Юрий Попов, начальник управления по земельным отношениям ООО «ТНГ-Групп» Андрей Зюзин, директор ООО «Сибирская лесовосстановительная компания» Ксения Геевская.

Одно из решений, принятых в ходе совещания, касается формирования рабочей группы, которая на базе муниципального лесопитомника займется созданием в Братске крупного предприятия по выращиванию саженцев деревьев ценных пород. Это предприятие должно обеспечивать посадочным материалом не только Братский район, но и другие территории области.

Подводя итоги совещания, Сергей Аноприенко сказал, что для Иркутской области тема лесовосстановления очень важная. Игорь Кобзев назвал амбициозными поставленные задачи по воспроизводству лесов в регионе.