Игорь Кобзев поручил подготовить проект стратегии соцэкономразвития Иркутской области к февралю 2020 года

Иркутская область, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), – Проект стратегии социально-экономического развития Иркутской области должен быть готов в феврале 2020 года. Об этом 30 декабря на оперативном совещании в правительстве заявил врио губернатора региона Игорь Кобзев.

Он сообщил, что в ближайшее время пройдет совещание по этому вопросу. Также глава региона рекомендовал руководству областного Минэкономразвития побывать в пилотных регионах, опыт которых по развитию социально-экономической сферы стоит учитывать, и уже с использованием полученной информации доработать проект стратегии.

Напомним, Иркутская область уже несколько лет живет без стратегии развития. Первое чтение документ прошел «со скрипом» еще в начале 2017 года, на том дело и остановилось. Очередная попытка – и снова неудачная – запустить стратегию в действие состоялась 28 февраля 2019 года на площадке Заксобрания Иркутской области. В апреле этого года парламентарии снова отправили на доработку «сырой», по их мнению, документ.