Игорь Кобзев: соглашения с арендаторами леса о взаимодействии при тушении природных пожаров необходимо заключить до 15 мая

Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Такое поручение глава региона дал на совещании по готовности к пожароопасному сезону 2020 года, в котором приняли участие представители арендаторов лесных участков и территориальных управлений Минлеса.

– Особый противопожарный режим введен 10 апреля. При этом соглашения о взаимодействии при тушении лесных пожаров заключены всего с 10% арендаторов. На лесных дорогах, ведущих к арендуемым участкам, необходимо установить контрольно-пропускные пункты. Это поможет собирать сведения о лицах, посещающих леса, усилить ответственность граждан и предотвратить нарушения закона. Помочь нам в организации таких КПП должны сами арендаторы, это в их же интересах, – отметил Игорь Кобзев.

Исполняющий обязанности министра лесного комплекса Дмитрий Петренев отметил, что все расходы на тушение пожаров на неарендной территории будут включаться в затраты на тушение лесных пожаров и доводиться до сведения Рослесхоза для дальнейшей компенсации.

Что касается нарушителей противопожарного режима среди арендаторов, то принятие окончательного решения по расторжению договоров аренды Игорь Кобзев оставил за собой, отметив, что перед этим должны быть выяснены причины всех возгораний.

После завершения совещания Игорь Кобзев проверил готовность организаций добровольцев, которые принимают участие в противопожарных мероприятиях. Таких организаций пять: «Добровольная пожарная охрана Иркутской области», «Отряд 15.08», «Батарейская казачья пожарная команда», «Большая Байкальская тропа» и «Ассоциация дикоросов». Члены этих добровольческих подразделений будут привлекаться к патрулированию территорий, раздаче агитационных материалов, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Все добровольцы прошли инструктаж и обучены, решается вопрос о возможности их участия в тушении пожаров.