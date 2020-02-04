Игорь Кобзев: ущерб от незаконных рубок в Иркутской области составил почти 40 миллиардов рублей

Иркутская область, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Ущерб от незаконных рубок в Иркутской области составил почти 40 млрд рублей. Об этом врио губернатора региона Игорь Кобзев сообщил на совещании по итогам внеплановой проверки Рослесхоза, проведенной в ноябре 2019 года. Он отметил, что около 70% незаконных рубок в России приходится на Иркутскую область. В своем докладе исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Теймур Магомедов сообщил, что значительная доля выявленных в ходе проверки нарушений касается назначения и ведения санитарно-оздоровительных рубок. По предварительным данным незаконные рубки совершались на площади 36 тысяч 527 га. Он отметил, что в защитных лесах и орехово-промысловых зонах вместо назначенных по результатам лесопатологического обследования выборочных санитарных рубок выявлено проведение сплошных рубок на площади 941 га с объемом незаконно вырубленной древесины 280 тысяч кубометров. Также выявлены факты сплошных и выборочных санитарных рубок без проведения лесопатологического обследования на арендованных участках. В 45% всех проанализированных актов лесопатологического обследования за 2017-2019 годы назначение санитарно-оздоровительных мероприятий было признано необоснованным. Установлено, что санитарные рубки на 40% площадей проведены в нарушение Лесного кодекса РФ. И только в девяти актах – 0,5% от проанализированных – не выявлено никаких нарушений действующего законодательства. Теймур Магомедов отметил также другие многочисленные нарушения, в их числе – заключение профильным министерством дополнительных соглашений к договорам аренды лесных участков в эксплуатационных и защитных лесах, изменяющих характеристики участка без судебных решений. Также отмечаются нарушения Водного Кодекса РФ – при назначении рубок не учтены берегозащитные участки лесов. – Все выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем контроле органов власти Иркутской области и должностных лиц министерства, – резюмировал зампред. Исполняющий обязанности министра лесного комплекса региона Дмитрий Петренев сообщил, что на сегодняшний день остановлено проведение всех санитарно-оздоровительных мероприятий в защитных лесах. Полностью прекращена незаконная рубка лесов, выполняющих защитные, природоохранные, нерестоохранные функции. – Мы планируем проводить санитарно-оздоровительные мероприятия, но только в тех объемах и на тех условиях, которые предусмотрены законом, то есть при наличии заболеваний древесины, в случае пожаров, которые повредили древесину настолько, что ее нахождение в лесу может быть опасно для здоровых деревьев, – сообщил глава ведомства. Он также рассказал, что сейчас создана рабочая группа, пересматривающая все договоры с арендаторами. – Практически все дополнительные соглашения к договорам, предусматривающие использование защитных лесов, сегодня отменяются в судебном порядке, – заявил Дмитрий Петренев. – При этом применены обеспечительные меры, чтобы приостановить там любую деятельность до решения суда. А первое, что мы сделали – это отменили договоры аренды, которые предусматривали рубки на особо охраняемых природных территориях. Глава ведомства также отметил, что в результате ранее проводимой политики в сфере лесного комплекса региона сейчас полностью развалена система лесхозов. – Это автономные учреждения, которые предназначены для охраны, защиты, восстановления лесов Иркутской области, а также выполнения государственных заданий – в том числе, по тушению лесных пожаров, – подчеркнул он. – Сегодня лесхозы Иркутской области имеют огромные стомиллионные долги, и при этом, продавая столько времени коммерсантам древесину в защитных лесах, фактически разучились работать – то есть эффективно охранять и воспроизводить леса. Также и.о. министра отметил, что в Иркутской области полностью забыта система лесовосстановления и сейчас ее необходимо возродить: – Должен быть обеспечен принцип – сколько срубил, столько и восстановил деревьев. Для этого сегодня формируется система лесопитомников. Лесовосстановление на территории Иркутской области требует более 38 млн саженцев в год – и мы будем стремиться обеспечить эту потребность. Уже в феврале заключим соглашения с коммерческими структурами, обеспечим формирование областной программы и постараемся решить вопрос поддержки на федеральном уровне. Представители прокуратуры на совещании отметили, что сейчас совершенно другое отношение органов власти к проблеме незаконных рубок: – Если раньше прокуратура, работая по выявлению незаконных рубок, сталкивалась с тем, что было полное отрицание всего, в судах все оспаривалось и отрицалось министерством лесного комплекса, сейчас акты и меры реагирования прокуратуры восприняты. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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