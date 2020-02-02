ИГУ запускает для иркутян обучающие бизнес-игры

Иркутск, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Обучающие деловые игры – новый образовательный проект в Иркутске, ориентированный на широкий круг желающих. Попробовать свои силы в них приглашает иркутян Байкальская международная бизнес-школа Иркутского государственного университета (БМБШ ИГУ). Об этом сообщает пресс-служба вуза.

– Проект позволит участникам в кратчайшие сроки получить прикладные навыки ведения бизнеса, успешной разработки и реализации личных стратегий, – отмечает декан факультета бизнеса и менеджмента БМБШ ИГУ Александр Тверитинов.

Деловые игры или, по-другому, бизнес-игры являются одной из активных форм обучения, которая одновременно сочетает в себе теоретическую и практическую стороны изучаемых дисциплин. Такие игры применяются наравне с корпоративным обучением и тимбилдингами.

Организаторы отмечают, что групповое взаимодействие в таком формате позволяет более глубоко разобраться в процессах и подходах различных компетенций, отработать методы принятия управленческих решений. Использование деловых игр позволяет сформировать стратегию ведения бизнеса, развить навыки бюджетирования и финансирования, управления активами и человеческими ресурсами, отработать алгоритмы взаимодействия.

В конце прошлой недели на факультете бизнеса и менеджмента БМБШ ИГУ состоялась первая деловая игра. Ее темой стал расчет дохода и доходности на примере взаимодействия со стейкхолдерами. Цель – научиться просчитывать доход и доходность при принятии управленческих решений и распределении ограниченного бюджета.

Отметим, что в первой игре наравне с иркутскими предпринимателями участие приняли представители административно-управленческого персонала ИГУ. Всего за получение лучших показателей по дивидендам боролись пять команд.

– Техника игры была знакома ранее, подобные мы очень часто проводим для студентов, лидеров профбюро, только на студенческую тематику, – говорит один из победителей, зампредседателя профкома студентов ИГУ Владислав Сметанин. – Считаю, что победить удалось за счет изначального принципиального отказа от идеи кредитов, а также благодаря ставке на долгосрочные вложения, которые в течение всей игры позволяли оставаться в тени, выстрелили они в конце.

Участники отметили важную особенность деловых игр – помимо обучающей составляющей это азарт борьбы, зачастую влияющий на взаимодействие внутри команды и конечный результат. Все это вместе позволяет выделить еще один аспект таких мероприятий – тимбилдинг, позволяющий существенно повысить эффективность работы специалистов, участвующих в играх, что, в свою очередь, обеспечивает полноценное развитие компании.

С датами и перечнем предстоящих игр, их описанием предлагаемых к посещению можно ознакомиться на сайте БМБШ ИГУ .