Импортзамещение через производство грибов: Сергей Левченко выступил с инвестиционным посланием

Иркутск, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 17 мая начал работу Байкал Business форум «Предпринимательство. Твоя формула успеха». Главным событием стало инвестиционное послание губернатора Иркутской области Сергея Левченко, обозначившее приоритеты экономической политики правительства Приангарья. Дополнительного веса мероприятию, прошедшему на площадке научной библиотеки ИГУ, добавило присутствие главы правительства и всех его заместителей. Губернатор сразу обозначил ключевой тезис выступления о прямой заинтересованности области в инвестициях, сообщив, что готов лично подключаться к работе с предпринимателями, создающими новые рабочие места в регионе вне зависимости от масштаба проекта. При этом он тут же отметил, что правительство отдаёт приоритет производству высокотехнологичной продукции с высокой налоговой отдачей, приведя пример сотрудничество с компанией «Фармасинтез», создающей новый завод в Усолье-Сибирском. Далее Сергей Левченко объяснил логику принятия решений об инвестиционной поддержке со стороны правительства, перечислив основные принципы, которых должны придерживаться инвесторы. Это прозрачность и законность бизнеса, стимуляция импортзамещения и ориентация на экспорт, развитие конкуренции, повышение добавленной стоимости и продовольственная безопасность. В качестве примера высокотехнологичного предприятия, ориентированного на импортозамещение, губернатор привёл строительство завода по производству тест-полосок и глюкометров, который финансируется Корпорацией развития Иркутской области. По словам главы региона, проект позволит иркутской компании выйти на рынок, на 80% занятый зарубежными участниками. Заинтересованным инвесторам правительство может предложить различные формы государственной поддержки: консультации и обучение персонала, финансовые вложения, в том числе невозвратные, и налоговые льготы. Помимо этого, регион интересуют проекты, обеспечивающие приток денежных средств в экономику - в частности, моногородов. Согласно тонкой стратегии, решению социально-экономических проблем моногородов поможет приток денег, эквивалентный тому, который обеспечивали закрывшиеся градообразующие предприятия. По мнению губернатора, этому может способствовать развитие туризма и проекты, ориентированные на экспорт. Для решения задачи в области открываются подразделение Российского экспортного центра и региональный центр поддержки экспорта на базе областного фонда поддержки предпринимательства. Главными аргументами в защиту развития конкурентности Сергей Левченко назвал торможение роста цен и повышение качества услуг и продукции. В качестве примера здоровой конкуренции был представлен кейс авиакомпании «Победа», чьё появление на иркутском авиарынке сопровождалось ростом количества скидочных акций на полёт в Москву у конкурентов. Снижение влияния монополий на рынок губернатор счёл одной из приоритетных задач правительства. Приоритетными для развития экономики региона в целом проектами в правительстве по традиции считают запуск в серийное производство самолета МС-21, разработку и обустройство нефтегазоконденсатных месторождений, развитие газохимического производства, а также модернизацию лесоперерабатывающих комплексов в Братске и Усть-Илимске. Прежде всего, регион нуждается в инвесторах, готовых организовать глубокую переработку в алюминиевой, целлюлозно-бумажной, газохимической и лесной промышленности. Заметное место в инвестпослании было отведено продовольственной безопасности. В частности, губернатор отметил, что наметившаяся в области тенденция к высокому сбору зерновых ставит непростую задачу увеличения его внутренней переработки и развития экспорта. Успешными направлениями развития могут стать производство и переработка рапса, пивоваренного ячменя и выращивание твердых сортов пшеницы для собственного производства макаронных изделий. Вместе с тем необходимо повысить самообеспеченность региона основными продуктами питания: мясом, молоком, овощами. В качестве успешной иллюстрации прорывов на фронте борьбы за самообеспеченность, Сергей Левченко представил реализацию проекта по строительству птицеводческого комплекса по выращиванию индейки мощностью 3000 тонн в год, а также создание высокотехнологичного производства грибов в Шелеховском районе. Вторая часть послания была посвящена основным достижениям правительства на ниве повышения инвестиционной привлекательности Приангарья. По словам губернатора, общий объём инвестиций в экономику со времени появления Корпорации развития Иркутской области превысил миллиард рублей. Деньги направляются на строительство, развитие сельского хозяйства, а также медицинского туризма. В частности, в июне страховые компании планируют запустить для граждан Монголии страховой продукт на случай выявления онкологических заболеваний. В качестве опорной клиники-партнера для данного проекта в России выбран Иркутский областной онкологический диспансер. Гарантийным фондом Иркутской области в 2017 году выдано 63 поручительства на общую сумму 427 млн рублей. Это позволило предпринимателям привлечь в свой бизнес финансовых ресурсов на общую сумму почти 1,4 млрд рублей, сохранить около двух тысяч существующих рабочих мест и создать 126 новых. С участием фонда реализуются проекты по расширению площадей и приобретению медицинского оборудования на базе клиники «Линия жизни», производству технических газов и высокотехнологичных газовых смесей в городе Усолье-Сибирское, строительству автомобильных дорог на трассе Братск — Усть-Кут. Как отметил глава региона, благодаря реализации мер государственной поддержки объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в консолидированный бюджет региона в 2017 году составил 7,3 млрд рублей, что на 17% больше уровня 2016 года. Вместе с тем, он посетовал на недостаточную осведомлённость предпринимателей об условиях государственной поддержки и призвал муниципалитеты включиться в работу по информированию бизнеса. Далее губернатор нашёл необходимым подчеркнуть роль в развитии экономики региона особой экономической зоны «Ворота Байкала» и возложил большие надежды на территории опережающего социально-экономического развития в Саянске, Черемхово и Усолье-Сибирском. Отметив эффективность налоговых льгот, он также высказался в защиту прямого субсидирования предприятий и уделил отдельное внимание привлечению частных инвестиций в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. В качестве мажорного аккорда для финала выступления губернатор приберёг информацию о поддержке инициативы об учреждении региональной государственной награды «Заслуженный предприниматель Иркутской области». Мотивационный законопроект будет внесён в Законодательное собрание. «Надеюсь, что со следующего года в День предпринимателя, 26 мая, мы будем достойно награждать заслуживающих этого людей», – заключил Сергей Левченко. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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